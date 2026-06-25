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Диана Русинова: Втора подобна катастрофа като вчерашната на "Тракия" за по-малко от 24 часа!

25.06.2026 / 14:02 1

стопкадър: Фейсбук, "Катастрофи София", П. Атанасова

За втора подобна катастрофа на тази от вчера по магистрала "Тракия", случила се по-рано днес, съобщава във Фейсбук пътният експерт Диана Русинова

"Втора подобна катастрофа за по-малко от 24 часа. Мисля, чи диалогът за бетонените предпазни съоръжения излиза много спешно на дневен ред.", категорична е Русинова.

По нейни данни пътнотранспортното произшествие е станало на разклона за Бучино.

Образувана е тапа.

Към момента няма офицална информация за пострадали.

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Коментари
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kris (преди 16 минути)
Рейтинг: 627160 | Одобрение: 123215
Вместо бетонни заграждения тип Ню Джърси ще ни излезе много по-евтино, ако бъдат спрени ТИРовете завинаги.....! Стига са ни блъскали, мачкали и пречили по пътищата на страната.....! Държавата да се погрижи за БДЖ транспортни услуги да влезе отново в играта.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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