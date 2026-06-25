Диана Русинова: Втора подобна катастрофа като вчерашната на "Тракия" за по-малко от 24 часа!

стопкадър: Фейсбук, "Катастрофи София", П. Атанасова

За втора подобна катастрофа на тази от вчера по магистрала "Тракия", случила се по-рано днес, съобщава във Фейсбук пътният експерт Диана Русинова

"Втора подобна катастрофа за по-малко от 24 часа. Мисля, чи диалогът за бетонените предпазни съоръжения излиза много спешно на дневен ред.", категорична е Русинова.

По нейни данни пътнотранспортното произшествие е станало на разклона за Бучино.

Образувана е тапа.

Към момента няма офицална информация за пострадали.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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