Диана Русинова посочи виновника за фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики обяви сензационна причина за фаталния инцидент в Слънчев бряг. При него 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ петима души на тротоар, като впоследствие един от тях – майката на две момчета Христина от Пловдив, почина в болницата. Според Русинова въпросното превозно средство е манипулирано, а Бургазлиев е неправоспособен шофьор и не е имал право да кара АТВ-то.

Чрез платформата за подаване на сигнали получихме интересна информация за това превозно средство. То пет години е минавало на технически преглед. На 10-август 2020 година е било на 816 км, през 2021-ва километрите стават 8100, през 2023-та - 3137, а през 2025 – 150, започна Диана.

Тук обаче става следното. Едно превозно средство е с един регистрационен номер, но дефакто обаче този номер се отнася за свъсем друго превозно средство, както е станало в конкретния случай, добави тя.

Тук големия въпрос е, че системата на Изпълнителна агенция в момента, в който има такава аномалия с километрите, светва в червено. Знаете, че в България се въртят километри. Една немска баба кара 20-годишна кола на 100 000 километра, което е невъзжно. Същия метод се прилага с километража и на това АТВ, който не съвпада с предната година. Така километрите са по-малко и в Изпълнителна агенция свети червено, каза още автомобилният експерт.

Ние питаме, ако е така, защо никой не е обърнал внимание как се минава прегледа. Защото, ако го знаехме, можехме да спрем АТВ-то. Някой елиминира този проблем и нещата стигат по-дълбоко. Системата не позволява такива манипулации, но тя ще бъде премахната, за да можем да си караме технически неизправни автомобили, коментира по бТВ Русинова.

