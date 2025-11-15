Диана Русинова разкри подробности за фаталната катастрофа на АМ "Тракия"

Снимка Фейсбук

Обявиха как се е стигнало до тежката катастрофа на магистрала "Тракия", която взе три жертви.

Ето какво написа Диана Русинова в личния си профил във Фейсбук:

По непотвърдена информация виновният за катастрофата е жена, която е пътувала в посока гр. София. По неизяснени причини губи контрол и автомобилът й започва да се върти неконтролируемо, като успява да премине в платното посока Бургас, където удря друг автомобил, в който са пътували трима души. Двама от тях са загинали, а третият е откаран в болница в тежко състояние. Водачът причинил ПТП-то също е загинал.

Поради настъпило тежко ПТП на АМ "Тракия" в 9.06 часа на км 208+500, в участъка между гр. Стара Загора и гр. Нова Загора, е затворена лентата за движение от гр. София към гр. Бургас. Очаква се да бъде затворена и лентата в посока София за извършване на дейности по разследването на инцидента.

Осигурен е обходен маршрут по път II-66.

Раненият е откаран в болница.

