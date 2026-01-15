Диана Русинова с подробности за верижната катастрофа на пътя Симитли - Разлог

Снимки: ЕЦТП

Внимание! Верижно ПТП с трима пострадали, един от които е в тежко състояние. Това написа преди минути във фейсбук профила си Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

По нейни данни, автомобил "Форд Фиеста" предприема изпреварване при непрекъсната линия и следва челен удар с "Форд S-Max", след това удря и "Тойота Авенсис". При инцидента е засегнат и тежкотоварен автомобил.

Водачите изчакват на място. Трафикът се регулира от Пътна полиция.

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелира Диана Русинова.

Временно движението по път II-19 Симитли – Разлог при км 14+000 се осъществява двупосочно в една лента, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!