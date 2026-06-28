Диана Русинова с версия за инцидента с валяк в Кресненското дефиле

Снимка: Фейсбук, Кулата-Промахон

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики публикува версия за инцидента с валяк, който стана в Кресненското дефиле.

Припомняме, че в петък - 26 юни, валяк падна от платформа и удари автомобил. Заради инцидента с часове движението в района беше затворено.

Ето какво написа тя:

"Изсипан ли беше валякът в Кресненското дефиле?

Чрез платформата ни за сигнали бяхме сезирани с интересно твърдене за това, че валякът, който падна в петък и запуши за часове Кресненското дефиле в час пик е умишлено изсипан с цел да затрудни движението и да изнерви шофьорите.

Ето точният текст на сигнала, който е изпратен до ЕЦТП:

„Пиша Ви във връзка с катастрофата, която създаде сериозно затруднение на трафика през Кресненското дефиле в петък. На база на снимките, които бяха разпространени, смятам, че няма как този валяк да е паднал без човешка намеса. Имам сериозно съмнение, че става дума за диверсия или събитие, което е умишлено предизвикано. Валякът не е потеглил назад, а е паднал настрани, редно е да се провери как е бил укрепен и как така не е паднал другаде, а точно в Кресненското дефиле?“

Считаме, че всички версии трябва да бъдат проверени, още повече на фона на писмо, което получихме преди месец от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). В това писмо ни уведомяват, че след наши сигнали са извършили проверка и в действителност Кресненското дефиле създава опасност за националната сигурност на България. Подобни твърдения и версии е редно да бъдат проверени и анализирани внимателно, защото подобен инцидент можеше да завърши трагично, включително и с жертви.

Ще препратим по компетентност този сигнал до съответните институции и се надяваме те да вземат отношение. Кресна и недовършената АМ Струма, остават отворен проблем, който спешно трябва да намери решение въпреки усилията на различни групи да саботират строителство.

Настояваме също така за засилен контрол от страна на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които са пряко отговорни за проверките на обществения превоз на товари и пътници. Считаме, че неправилно укрепените товари не са прецедент, а често срещан проблем по нашите пътища.

Настояваме също така практиката за спиране на тежкотоварния трафик през основни, възлови и много натоварени пътища в петък и неделя да продължи с цел превенция срещу тежки пътнотранспортни произшествия, излишно претоварване на пътната мрежа и облекчаване на трафика.

Ще продължим да следим този случай и ще ви държим в течение."

Редактор "Екип на Петел",

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