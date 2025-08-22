Диги 84: надежден партньор за цветарски опаковъчни консумативи

Диги 84 затвърждава позициите си като един от утвърдените доставчици на цветарски опаковъчни консумативи за цветарски магазини и търговци на подаръци у нас. Компанията предлага богат асортимент от целофанови опаковки за цветя и подаръци, насочени към професионалисти и крайни клиенти, с акцент върху съчетанието на естетика и практичност.

Основана през 1994 г., фирмата отчита над четвърт век присъствие на пазара. По данни на компанията, клиентската мрежа обхваща партньори от цялата страна, а портфолиото включва целофани за опаковане, панделки, торбички, картички на едро, кошници и кашпи, креп хартия, както и разнообразни помощни материали за аранжиране на букети и опаковане.

Диги 84 работи с утвърдени доставчици от Индия, Китай, Турция, Италия, Гърция, Полша, Нидерландия и Германия. Според дружеството това осигурява устойчиво качество и наличности по всяка поръчка.

Екипът е фокусиран върху обслужване и консултация, като компанията подчертава, че поддържа еднакъв стандарт към корпоративни и частни клиенти.

От фирмата посочват, че дългогодишните партньорства са резултат от внимание към детайла и открита комуникация. „Доверието на клиентите е най-голямата ни награда“, заявяват от ръководството.

Пълната гама продукти може да бъде разгледана на www.digi84.com , където клиентите намират актуални предложения за сезонни кампании и ежедневни нужди. За професионалисти в сектора и за хора, които искат да придадат завършен вид на всяка изненада, Диги 84 остава разпознаваем избор.

Освен широкото портфолио и надеждното обслужване, компанията подчертава стремежа си към иновации и развитие. Компанията следи актуалните тенденции в дизайна и опаковъчните материали, като редовно обновява колекциите си с нови цветове, текстури и форми. Целта е да се предложат решения, които не само улесняват работата на цветарите и търговците, но и вдъхновяват креативност и стил при всяко поднасяне на подарък.

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!