Дигитален ресурсен център за проекти в областта на точните науки и изкуството спечели първо място в Академия „Иновация в действие“ 2018/2019

Проект в областта на иновативното образование – дигитален ресурсен център

за *STEAM (наука, технологии, инженерство, изкуство и математика) проекти е големият победител в петото юбилейно издание на Академия „Иновация в действие“ 2018/2019. Негов автор е Благовеста Ценова от Русе. Финалистите бяха отличени миналата вечер на церемония в научния център Техно Меджик Ленд. Официални гости на събитието бяха представители на браншови организации, бизнеса и държавните институции. Организатор на Академията е „Солвей Соди“ АД, а основен партньор – „Аурубис България“ АД.



„Много благодаря на „Иновация в действие“. Наистина много се вълнувам, защото зная колко безсънни нощи съм работила и това, че вие виждате потенциал в моя проект наистина ми дава голяма мотивация“, сподели Благовеста, която ще замине за Брюксел, за да учи в лятна програма на Solvay Brussels School of Economics and Management. Голямата награда й бе връчена от Пламен Борисов, заместник производствен директор в „Солвей Соди“ АД.

Победителят Благовеста завършва „Европеистика и регионално сътрудничество” към Русенски университет „Ангел Кънчев”. В момента се е фокусирала върху работата си в неправителствения сектор като председател на сдружение в обществена полза. Проектът й “x-sip.org” представлява дигитален ресурсен център в областта на точните науки и изкуството, приложим в домашна и учебна среда и насочен към ученици от 7 до 14 г. Под формата на видео уроци децата ще усвояват знания, както и ще имат достъп до материали, за да разработват практически проекти. Целта е създаване на богата база данни, която допълва учебния план, осигурява приложими ресурси и представя учебния материал чрез мотивиращ и стимулиращ за учениците подход.

„Финалистите тази година имаха много различни профили – от зрели до много млади хора. Това, което е общо между тях, е мотивацията и страстта за прилагането на идеите им на практика и по този критерий можем да кажем, че и шестимата финалисти тази година са победители“, каза Спирос Номикос, генерален мениджър на Група „Солвей“ за България и изпълнителен директор на „Солвей Соди“ АД в приветствието си към гостите.

„Щастливи сме, че вече три години сме част от семейството на „Иновация в действие“. Подкрепяме инициативи, които не са еднократни. Всяка следваща година има повече участници, вижда се все по-доброто качество на проектите, нарастващият ентусиазъм и професионализъм“, сподели Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“ АД.

Той връчи втора награда на Стефка Попова-Лазарова и нейния проект „КСО - Кръводаряване“, свързан с подготовка, организация и провеждане на информационни кампании и акции за кръводаряване за служителите на различни компании, предвиден за реализация от Българската организация за доброволно кръводаряване (БОДК). Стефка ще учи Магистратура по иновации, предприемачество и финанси, съвместен продукт на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и The Business Institute.

Трета награда – курс по иновационен мениджмънт, организиран от The Business Institute, спечели Симеон Марлоков с проекта Firewatch – иновативна комбинация между хардуер и софтуер за защита на държавни и частни гори. Идеята е да се наблюдават горите и в реално време да се следи за възникване на пожари чрез високотехнологични сензори и изкуствен интелект. Наградата бе връчена от Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на глобалния договор на ООН, собственик и изпълнителен директор на ТехноЛогика и основател на Техно Меджик Ленд.

Най-младата участничка – едва 16-годишната Хелин Ахмед от Варна, се класира на четвърто място с проекта си за мобилно приложение, което подпомага обучението на учениците, като представя учебния материал във вид на игри и лабораторни практикуми. Тя впечатли дотолкова журито, че заслужи извънредна и специална награда - участие в LEGO Serious Play работилница, организирана от The Business Institute.

По време на церемонията по награждаване бяха обявени и резултатите от социалната кампания, част от Академия „Иновация в действие“. Събраната сума от регистрираните участници беше дарена в подкрепа на Българска организация за доброволно кръводаряване – кръводарители, информация и помощ при нужда (БОДК).

Около 100 бяха кандидатите от България и чужбина, взели участие в петото юбилейно издание на Академия „Иновация в действие“ 2018/2019. Темите, в които те трябваше да развият своите идеи, бяха: ефективно използване на ресурси, иновативно образование, здравословен живот и преоткриване на българските традиции и култура.

През годините в обученията, част от академия „Иновация в действие“ са преминали над 500 млади хора с интерес към иновациите. Повече информация ще намерите на официалния сайт на инициативата https://innovationinaction.eu/.

За Академия „Иновация в действие“

Академия „Иновация в действие“ е социално-отговорен проект на „Солвей Соди“ АД, стартирал през 2012 г.

От 2016 г. към инициативата като основен партньор се присъединява „Аурубис България“ АД. „Иновация в действие“ се развива в две фази – Академия и състезателна част. Само 100 от всички преминали през обучителната част биват одобрени за конкурсния етап. С помощта на утвърдени специалисти и експерти в областта на иновациите и предприемачеството участниците в Академията научават как да създадат проект, както и как да го направят финансово устойчив и значим, за да доведе до реална полза за обществото.

Конкурсът дава шанс на завършилите Академията, както и на всички участници да разпишат свой проект и да кандидатстват за награди, предоставени от организаторите.

