Дигиталните финансови услуги за деца пращат касичката в миналото

В епохата на дигиталните финансови услуги начините, по които децата боравят с пари, започват драстично да се отдалечават от класическата представа за касичка, пълна с монети, пише Profit.bg.

Бързите темпове, с които обществото възприема алтернативните форми на разплащания, оказват влияние и върху джобните на подрастващите. Както всичко останало, и те преминават към дигитален формат.

Като отговор на тази тенденция, по света се появиха редица мобилни приложения за управление на бюджет, предназначени конкретно за деца. Сред тях попадат такива, като GoHenry, Osper, Gimi и други.

Тези приложения предлагат основни финансови услуги за деца, често на база месечна абнаментна такса, плащана от родителите, предава CNN.



Така родителите могат да превеждат пари по сметката на децата си, да поставят лимити и да следят трансакциите. Децата, от своя страна, могат или да пестят джобните си, или да се разплащат с тях по начин, сходен със стандартните дебитни карти.

Приложенията прилагат минимална възраст за потребителите на техните предплатени карти, която варира межу 6 и 9 години.

За навлизане на пазара на джобни пари се готви и дигиталната банка Revolut, която ще пусне услугата Revolut Youth, предназначена за потребители между 7 и 18-годишна възраст.

Родители, които вече са клиенти на Revolut, ще могат да добавят децата си към собствения си акаунт като вторични потребители, получавайки отделна дебитна карта за всяко едно от тях.

Родителски контрол може да се упражнява чрез съществуващото приложение, докато самите деца могат да изтеглят версия на платформата с дизайн, съобразен с техните нужди.

Тестовете на услугата вече са започнали, като се очаква приложението за деца да стане достъпно във Великобритания през първото тримесечие на 2020 г.

Отговорно харчене

Според компаниите, които стоят зад приложенията, в свят, където обществата обръщат гръб на парите в брой, подобни платформи се превръщат в начин за родителите да учат децата как да боравят с пари.

2/3 от пълнолетните потребители по света са финансово неграмотни, по данни на Standard & Poor's, а един на всеки четирима тинейджъри не умее да взима дори елементарни решения относно дневния си бюджет.

Тези приложения се опитват да предоставят решение на проблема, твърдейки, че учат децата на концепции, като бюджетиране, лихвени нива и доход.

Например шведското приложение Gimi, което се радва на 1.2 млн. потребители по света, има виртуални буркани, в които децата да пестят парите си, като родителите имат опцията да плащат лихви по тези заделени пари, превръщайки услугата в нещо като симулация на банков депозит.

Освен това са добавени екстри, позволяващи на родителите да превеждат пари срещу извършването на конкретни домакински задължения.

Засега сметката е закачена за предплатена карта, която е активна само на територията на Швеция, но през 2020 г. се очаква услугата да обхване цяла Европа.

„Парите в брой бяха най-добрия начин да се преподава финансова грамотност, тъй като са толкова осезаеми, толкова лесни за разбиране”, казва Филип Хаглунд, изпълнителен директор на Gimi.

„Сега парите биват трансферирани чрез нещо като киберпространство, което е нещо действително абстрактно и трудно за разбиране от всички”, казва той.

Хаглунд вярва, че приложенията могат да учат на финансова отговорност, тъй като училището се фокусира повече върху икономическата теория.

„Човек не става по-добър в управлението на парите само защото има диплома по икономика. По-скоро става дума за отношението и връзката, които имаме с парите на родителите, когато сме на възраст между 6 и 12 години”, казва той.



Robinhood ще позволява на потребителите си да инвестират и $1

Но Катрин Уинтър, управляващ директор в The London Institute of Banking and Finance, предупреждава, че както виртуалните инструменти могат да помагат, така и е небходим по-структуриран подход, когато говорим за финансово образование.

Според нея, всичко това трябва да се учи в училище като самостоятелен предмет, което ще помогне на децата да разберат правилния контекст както относно парите, така и относно приложенията за разплащания.

Рентабилно поколение

Растежът в дигиталното банкиране влияе на начините, по които родителите дават пари на децата си. Един на всеки трима родители във Великобритания прави това чрез дигитални канали, сочи проучване на Money.co.uk.

Като цяло, децата на възраст между 13 и 19 години допринасят с 2.2 млрд. долара за британската икономика всяка година, по данни на OneFamily.

„Има големи възможности”, казва Аурелиан Гичард от Revolut Youth.

„Имаме приложение за пълнолетни..., така че ще можем да изградим преход от потребител на Revolut Youth към превръщането в нормален потребител”, казва той.

Казано с други думи, това може да осигури клиенти, които използват една и съща услуга в рамките на целия си живот. По данни на антинополния регулатор във Великобритания, едва 3% от индивидуалните потребители сменят банката си всяка година.

Окуражава харченето и задлъжняването?

Едно от основните притеснения е, че дигиталните услуги могат да окуражат безотговорното харчене сред децата.

Ако децата нямат добра основа относно финансите, има риск тези приложения да им се видят просто като поредната игра. Има риск да не научат истинската стойност на парите, развивайки лоши навици, става ясно от думите на Катрин Уинтър.

Според Хаглунф, децата са защитени от подобен развой на събитията, тъй като родителите могат да следят навиците им на харчене, като нито една услуга не предлага овърдрафт или нещо подобно, което би ги вкарало в дълг.

Освен това е важно децата да се учат, като допускат грешки, става ясно от думите на Гичард.

„Искаме да помогнем на децата и тинейджърите да придобият финансови качества за живота, като колкото по-рано това се случи, толкова по-добре, тъй като когато човек прави грешки за 10 паунда на 10-годишна възраст е по-добре, отколкото грешка за 1 000 паунда, когато е на 28-годишна възраст”, казва той.

