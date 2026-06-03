Дикме: Незаконният град във Варна е доказателство, че политиците са минали всякакви граници

Кадър Нова Тв, архив

Кърджали отново е в центъра на политическата буря – акция на Министерството на вътрешните работи (МВР), разпит на кмета Ерол Мюмюн и тежки обвинения за обществена поръчка за милиони.

От едната страна – твърдения за корупция и злоупотреба с публичен ресурс. От другата – обвинения в политически натиск и показна акция.

"Не за първи път кмет на една или друга община, от една или друга политическа формация, е разследван по отношение на сигнали със злоупотреби с публични финанси. Никой не трябва да се притеснява. Аз също като кмет на община Ардино съм бил проверяван от представители на тогавашната власт на Иван Костов", коментира бившият министър на земеделието Мехмед Дикме в предаването "Денят ON AIR" и подчерта, че проверката е много важна, защото ако излезе чиста, проверяваният излиза много по-силен.

Той разказа, че е бил в Ардино и няма напрежение сред населението – хората приемат проверките като нещо обичайно.

"Ако кметът си е свършил работата, не би трябвало да има притеснения", подчерта Дикме пред Bulgaria ON AIR. Бившият министър на земеделието припомни случая с кмета на Хасковските минерални бани, който беше свален от пост, но се върна. Дикме зададе въпрос защо него никой не го подкрепя и защо аршинът е двоен.

"Никой не трябва да влиза в ролята на свещена крава, че може да си прави каквото иска без да бъде проверяван", заяви Дикме, като каза, че е свършило времето на хората, които са се чувствали над закона. "Незаконният град във Варна е живо доказателство и тотално лицемерие, че политиците са минали всякакви граници", коментира Дикме и уточни, че не е виновен само един човек.

Той обясни, че трябва да има общ и подробен устройствен план, като добави, че много нива са замесени - кметът на общината, Министерството на земеделието, Министерството на околна среда, областната администрация и ДНСК, които трябва да контролират незаконното строителство. По думите му е имало политически чадър, за да се случи всичко това, пише novini.bg.

"Може държавата да приеме закон, с който да конфискува незаконното строителство и да ги направи сгради за социални нужди", каза бившият министър на земеделието и обясни, че това би било по-рационално, отколкото просто да събори сградите.

Редактор "Екип на Петел",

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