Димитър Бербатов смени футбола с театралната сцена

Снимка Булфото

Бившият голмайстор Димитър Бербатов замени футбола с театъра. Легендарният нападател на България и Манчестър Юнайтед ще направи дебют като театрален актьор с авторски моноспектакъл, с който ще тръгне на национално турне.

45-годишният Бербатов ще бъде сам на сцената и ще разкаже своята житейска история - от първите си стъпки във футбола до върховете, които достигна по време на впечатляващата си кариера.

Спектакълът ще даде възможност на публиката да види една различна страна на бившия голмайстор, пише Блиц.

Зад проекта стои екип от добре познати имена в българската култура. Режисьор ще бъде Яна Титова, а за музиката ще отговаря популярният изпълнител и композитор Владимир Ампов-Графа. Продуцент на постановката е Таня Колчакова.

Националното турне ще започне на 9 септември в родния му град Благоевград и ще премине през общо 14 града в страната. Финалът на обиколката ще е в София.

Така Димитър Бербатов ще замени за първи път футболния терен с театралната сцена.

Редактор "Екип на Петел",

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