Димитър Димитров: Такса спокойствие на ДАИ не се плаща, но рекетът на пътя е сериозен

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Такса спокойствие не се плаща или поне нямаме информация да се плаща, но рекетът на пътя от страна на ДАИ е сериозен. Както се вижда, имаме информация от колеги и за други подобни случаи като този с екипа на Роби Уилямс. За съжаление голяма част от хората обаче се притесняват да си търсят правата и не усещат подкрепа. Нито от държавата, нито от разследващите контролни органи, и сериозно се съмняваме дали щеше да стигнем до такава гласност на случая, ако не беше ангажирано чуждо посолство.

Това заяви Димитър Димитров, изпълнителен директор на камарата на автомобилните превозвачи в България.

Корупцията в ДАИ на пътя е обществена тайна от 10-15 година. Тя е нарицателна. Ива двама арестувани изпълнителни директори на ДАИ, които са разследвани за подобно нещо. Има десетки акции на задържани служители на ДАИ. Единици обаче са тези, които в крайна сметка са стигнали до някакво наказание или съдебен процес. Голяма част за съжаление от тези хора, печелят дела за неправомерно уволнение и се връщат на работа в същата система, добави по бТВ Димитров.

