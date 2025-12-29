Димитър Ганев, „Тренд”: Не знам откъде ще дойде оптимизъм в обществото ни

кадър БНТ

Нагласите на обществото за новата година са негативни, това каза по БНТ политологът от „Тренд” Димитър Ганев, позовавайки се на ново изследване на агенцията. „Не виждам откъде ще дойде оптимизмът на обществото на фона на безпрецедентни протести. Еврото не буди ентусиазъм, външнополитическата ситуацията също не буди оптимизъм”, заяви той.

„Политическата криза не е свършила, нито едно редовно правителство не е изкарало повече от година”, подчерта Ганев и допълни, че след новите избори нищо не говори, че това ще се промени.

Димитър Ганев каза също, че недоволството от цените и инфлацията не е преминало и тож може да стане основа за нови протести през 2026-а.

„Моментът „Радев” е сложен въпрос и ако негова партия не участва на тези избори, той може и да няма следващ момент”, добави още политологът. Той обаче коментира, че ако президентът обяви нова партия, това едва ли ще е в новогодишното му послание, а през януари, когато ще има обръщение по повод встъпването му в длъжност.

