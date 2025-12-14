Димитър Ганев и Андрей Райчев: Ако Радев не се включи сега в предсрочните избори, приключва

кадър: бТВ

„Това, което предстои за Румен Радев, е изключително трудно назначаване на служебен кабинет, защото всички фигури в „домовата книга“ са свързани или с ГЕРБ, или с „ДПС-Ново начало“, коментира в „120 минути“ социологът Димитър Ганев.

По думите му по-добрият вариант за него е да подаде оставка след приключването на раздаването на мандатите и преди назначаването на служебен кабинет.

„Тогава Илияна Йотова ще води този процес и той няма да носи отговорност, подписвайки указа за назначаване на служебния кабинет. От посланията на Радев в последните няколко месеца мисля, че недвусмислено дава посока, че при едни предсрочни парламентарни избори по-скоро ще играе“, смята Ганев.

„Ако той не играе сега, за него следва политическа катастрофа. Рейтингът му през последните месеци е около 40-45%. В този момент, ако той не скочи, тези, които му останах като подкрепа, и те ще бъдат разочаровани. Неслизането му го води до тежка политическа ситуация, което може да му минира пътя оттук нататък“, каза още Димитър Ганев.

И според социолога Андрей Райчев, ако Румен Радев се откаже сега да слезе на политическата сцена, „той приключва“.

„Този годеник е канен много пъти на сватбата и при поредното неявяване, ще престане да е годеник. Не ми се вярва да го направи. Цялата логика изисква да го направи. Тогава възниква въпросът кога. Моментите са два – новогодишната реч или между процедурите“, на мнение е социологът.

По думите на Димитър Ганев това, което ще отговори на въпроса дали ще има по-висока избирателна активност от предишните вотове, е „ще скочи ли Радев“.

„Ако се върнете назад в годините, ще видите, че избирателната активност се повишава силно, когато на терена има нов играч, който показва политическа алтернатива“, допълни социологът.

Протестите, които доведоха до оставката на правителството

„В Българи в последните месеци се трупаше социално напрежение. Бюджетът беше искрата, която запали пожара. Ако не беше той, можеше след някой друг месец да е друго социалното напрежение“, коментира Димитър Ганев.

„Преди втория протест казвахме, че е по-вероятно да отидем на президентски избори и да няма предсрочни парламентарни избори. След втория протест хоризонтът на това управление се скъси и беше вече много по-вероятно да отидем на предсрочен вот преди президентския. Оттук нататък оставането на това правителство на всяка цена щеше единствено да трупа щети върху всички партии, съставляващи управлението. Борисов и коалиционните партньори предпочетоха да минимизират щетите“, каза още социологът.

„Около 17 януари по мои представи в България ще свършат парите. Мъдро постъпиха, че слязоха от власт. Борисов спечели две неща. Първо, мишената не беше толкова Борисов и Пеевски, колкото и Пеевски. Съвсем скоро щеше да е повече, а накрая и Трифонов взе да влиза в мишената. Той избегна това и все още се води като протест срещу Пеевски. Второ, неговите хора споделят протеста. Затова и много правилно слезе“, смята Андрей Райчев.

Според Димитър Ганев след изборите в Пазарджик като че ли Бойко Борисов ясно си е давал сметка за щетите, които понася от подобна коалиция.

„Оттеглянето на ГЕРБ от това управление тогава щеше да остави партньорите в доста деликатна позиция. Според мен той искаше да направи много по-големи промени, но въпросът е, че конфигурацията е толкова сложна, че всяка една промяна щеше доведе до още по-голям проблем, който можеше да доведе до предсрочни избори“, коментира Ганев.

Не беше тогава изборът му да се стигне до това, защото все още тогава хоризонтът бяха президентските избори. А именно – да не се даде дата на избори, на която Радев може да слезе на терена и да обърка електоралната картина“, допълни той.

"Позицията на Борисов от октомври беше „Писна ми да управлявам от задната седалка“. Той поиска не просто смяна на правителството, а поиска да стане премиер. Пеевски обаче не позволи и това беше груба негова грешка", заяви Андрей Райчев.

"Затова нямаше по-щастлив човек от Борисов. На последната пресконференция той беше истински щастлив – шегуваше се, защото му беше писнало от този вид зависимост", каза още той.

