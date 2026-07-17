Димитър Георгиев не е идвал в хлебозавода в Павликени, откакто бе обявен за издирване
Снимка ФБ
Кой трябва да поеме разходите по издирването? Този въпрос излиза на преден план по случая с бизнесмена Димитър Георгиев от Павликени.
След 6 дни в неизвестност и сериозна издирвателна акция 54-годишният мъж сам се прибра у дома.
В акцията по търсенето му участваха над 100 доброволци, полицаи, водолази, жандармерия, с дрон и термокамери на територията на две общини. Към днешна дата въпросите къде е бил и какво е правил остават.
Управителят на голям хлебозавод Димитър Георгиев бе издирван шест дни, след като на 8 юли паркирал автомобила си на работа и изчезнал. Преди ден сам се прибрал в дома си, по думите на очевидци - кален и мръсен.
„Звънна рано началникът на РУ на МВР и ми съобщи, че г-н Георгиев е намерен, сам се е появил, и си е вкъщи, в добро здраве, в добро състояние. И ми каза неговите обяснения: пренапрежение, проблеми във фирмата и нещо му е дотегнало и решил да се откъсне временно“, каза за бТВ инж. Емануил Манолов, кмет на Павликени.
Екипът ни потърси Георгиев в дома му и на личния телефон, но безуспешно.
Георгиев не е идвал в хлебозавода, откакто бе обявен за издирване.
В издирването му бе мобилизиран огромен ресурс.
„Няколко дни стотици хора на терен, виждате какви горещини са, какви са опасни извън населените места земеделските земи и гористи местности. Хората със сърце и душа вложиха много старание, дори с риск за себе си“, заяви Емануил Манолов, кмет на Павликени.
В социалните мрежи съпругата на бизнесмена помоли за запазване на личното пространство. Потребители пък негодуват, че в издирването е използван голям човешки и финансов ресурс и че мъжът трябва да понесе отговорност.
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