Димитър Георгиев не е идвал в хлебозавода в Павликени, откакто бе обявен за издирване

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Кой трябва да поеме разходите по издирването? Този въпрос излиза на преден план по случая с бизнесмена Димитър Георгиев от Павликени.

След 6 дни в неизвестност и сериозна издирвателна акция 54-годишният мъж сам се прибра у дома.

В акцията по търсенето му участваха над 100 доброволци, полицаи, водолази, жандармерия, с дрон и термокамери на територията на две общини. Към днешна дата въпросите къде е бил и какво е правил остават.

Управителят на голям хлебозавод Димитър Георгиев бе издирван шест дни, след като на 8 юли паркирал автомобила си на работа и изчезнал. Преди ден сам се прибрал в дома си, по думите на очевидци - кален и мръсен.

„Звънна рано началникът на РУ на МВР и ми съобщи, че г-н Георгиев е намерен, сам се е появил, и си е вкъщи, в добро здраве, в добро състояние. И ми каза неговите обяснения: пренапрежение, проблеми във фирмата и нещо му е дотегнало и решил да се откъсне временно“, каза за бТВ инж. Емануил Манолов, кмет на Павликени.

Екипът ни потърси Георгиев в дома му и на личния телефон, но безуспешно.

Георгиев не е идвал в хлебозавода, откакто бе обявен за издирване.

В издирването му бе мобилизиран огромен ресурс.

„Няколко дни стотици хора на терен, виждате какви горещини са, какви са опасни извън населените места земеделските земи и гористи местности. Хората със сърце и душа вложиха много старание, дори с риск за себе си“, заяви Емануил Манолов, кмет на Павликени.

В социалните мрежи съпругата на бизнесмена помоли за запазване на личното пространство. Потребители пък негодуват, че в издирването е използван голям човешки и финансов ресурс и че мъжът трябва да понесе отговорност.

Редактор "Екип на Петел",

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