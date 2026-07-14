Димитър Илиев: Летните месеци са най-смъртоносните по пътищата

Кадър БНТ

Димитър Илиев обясни защо летните месеци носят най-много смърт по пътищата. Всички знаем на какви пътища ни се налага да караме, но е въпрос на личен избор как ще управляваме автомобила. Това каза в сутрешния блок на БНТ бившият служебен министър на спорта и бивш рали пилот Димитър Илиев.

Той припомни, че у нас летните месеци са най-смъртоносните по българските пътища, защото тогава повечето хора се отпускат, а шофьорите увеличават скоростта на пътя.

„През зимата стават повече инциденти, но те най-вече с материални щети. Влиянието на скоростта е от съществено значение“, поясни Илиев.

По думите му най-опасната маневра по време на шофиране е изпреварването, тъй като именно тя е причината за най-много смъртни случаи по българските пътища.

Той призова също така задължително да се използват коланите по време на път, не само от шофьорите, но и от пътниците в автомобила.

В заключение Димитър Илиев заяви, че българинът все още не се е научил да цени човешкия живот по родните пътища, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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