Звездата на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев е футболист №1 на България за 2019 година. След нападателя на "смърфовете" останаха Антон Недялков от Лудогорец и Васил Божиков от Слован (Братислава). Илиев събра 216 точки в 59-ата анкета на спортите журналисти и стана вторият футболист на Локомотив, който печели престижната награда. Досега това се беше отдавало само на иконата на "черно-белите" Христо Бонев, пише Спортал.

Церемонията се излъчи пряко в Sportal.bg, Sportal TV, социалните медии на Sportal и Novini.bg, както и в официалната фейсбук страница на националните отбори Team Bulgaria. "Футболист на годината" се организира в партньорство от "Дакс Медия", Българската асоциация на спортните журналисти и Българския футболен съюз. В анкетата са гласували 112 спортни журналисти, обясниха организаторите в началото. Водещи на събитието бяха Натали Трифонова и Костадин Крантев.

В 16:50 часа гостите - футболисти, треньори, легенди, журналисти и официални лица, започнаха да влизат в сградата на Военния клуб в София. На церемонията присъства президентът на Българския футболен съюз Михаил Касабов, както и спортният министър Красен Кралев. По програма церемонията започна в 17:20 часа с кадри от миналогодишното награждаване.





"Футболист на годината" стартира с хита We are the champions на Queen, в изпълнение на The Khans. След това изказване направи спортният министър Красен Калев, с което беше открита церемонията. Министърът пожела здраве и успехи на всички футболисти.

Преди церемонията "Футболист на годината 2019"+72

Наградата за мъжество "Лъвско сърце - Трифон Иванов" получи вратарят на Лудогорец Владислав Стоянов. През 2019 година опитният футболист се завърна на терена след продължително възстановяване.

Призът за най-красив гол получи Ален Ожболт от Локомотив (Пловдив). Попадението на звездата на "смърфовете" от финала за Купата на България срещу Ботев (Пловдив) спечели в конкуренция с други 14 ювелирни изпълнения. Наградата получи спортният директор на Локомотив Георги Иванов.

След това Пламен Марков награди Евдокия Попадинова за най-добра в женския футбол на България за 2019 година. Тя благодари на семейството си и на своя любим и призна, че сезонът е бил изключително труден за нея.



Станислав Иванов от Левски спечели в категорията "Най-прогресиращ млад футболист". Наградата му беше връчена от селекционера на младежкия национален отбор Александър Димитров.



За най-добър чужденец в родния шампионат спортните журналисти определиха голмайстора на Лудогорец Клаудиу Кешерю. Той получи приза от бившия национал Гошо Гинчев.



Най-добрият футболист на България за 1981 година Георги Велинов обяви и награди победителя в категорията "Най-добър вратар за 2019 година" - Пламен Илиев от Лудогорец.



Антон Недялков от Лудогорец стана най-добрият защитник на 2019 година. Наградата му беше връчена от героя от САЩ'94 Цанко Цветанов.



За най-добър халф в efbet Лига за изминалата година беше избран звездата на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев.



Най-добър нападател за 2019 година стана голмайсторът на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев, който остави зад себе си Кешерю и Мартин Камбуров, а получи приза от Георги Иванов - Гонзо.



По традиция при треньорите награди получиха първите трима в класацията. Трети се нареди Станислав Генчев, който водеше Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа през есента. Генчев беше награден от Лъчезар Танев. Втори остана наставникът на Левски Петър Хубчев. Приза получи изпълнителният директор на "сините" Павел Колев. Наставник №1 стана Стойчо Младенов, спечелил Купата на Казахстан с Кайсар. Наградата получи Мирчо Димитров от ръцете на националния селекционер Георги Дерменджиев.



Специална награда "Постижение за историята" беше присъдена на бившия капитан на Локомотив (Пловдив) и Черно море Георги Илиев, който през 2019 година стана рекордьор по мачове в "А" група/efbet Лига. Отличието прие собственикът на "смърфовете" Христо Крушарски.



По идея на списание "Спринт" организаторите дадоха приз и на някои от легендите на родния футбол, които не са имали щастието да станат "Футболист на годината". Валентин Михов награди последователно: Димитър Якимов, Наско Сираков, Божил Колев и Добромир Жечев.



Футболист №3 на България за 2019 година стана националът Васил Божиков с 62 точки, който получи наградата си от легендата Емил Костадинов.



Футболист №2 на България за 2019 година стана Антон Недялков със 176 точки, който получи наградата си от вицепрезидента на БФС Атанас Фурнаджиев.



Футболист №1 на България за 2019 година стана Димитър Илиев с 216 точки. Щастливият победител получи приза от легендата Димитър Бербатов.

Церемония "Футболист на годината 2019"+60



Всички наградени на церемонията "Футболист на година" – 2019 година:

Награда "Лъвско сърце - Трифон Иванов – Владислав Стоянов

Гол на годината в България за 2019 г. – Ален Ожболт

№1 в женския футбол за 2019 г. – Евдокия Попадинова

Най-прогресиращ млад играч за 2019 г. – Станислав Иванов

Най-добър чужденец в efbet Лига за 2019 г. – Клаудиу Кешерю

Най-добър вратар в efbet Лига за 2019 г. – Пламен Илиев

Най-добър защитник в efbet Лига за 2019 г. – Антон Недялков

Най-добър халф в efbet Лига за 2019 г. – Тодор Неделев

Най-добър нападател в efbet Лига за 2019 г. – Димитър Илиев

Треньор №3 на България за 2019 г. – Станислав Генчев

Треньор №2 на България за 2019 г. – Петър Хубчев

Треньор №1 на България за 2019 г. – Стойчо Младенов

Награда "Постижение за историята" – Георги Илиев -

Специален приз за заслуги – Димитър Якимов, Наско Сираков, Божил Колев, Добромир Жечев

Футболист №3 на България за 2019 година – Васил Божиков

Футболист №2 на Българив за 2019 година – Антон Недялков

Футболист №1 на България за 2019 година – Димитър Илиев

Всички победители в анкетата "Футболист на годината", която се провежда официално от 1961 година:

1961 година: Георги Найденов (ЦСКА)

1962 година: Иван Колев (ЦСКА)

1963 година: Александър Шаламанов (Славия)

1964 година: Никола Котков (Локомотив София)

1965 година: Георги Аспарухов (Левски)

1966 година: Александър Шаламанов (Славия)

1967 година: Димитър Пенев (ЦСКА)

1968 година: Симеон Симеонов (Славия)

1969 година: Христо Бонев (Локомотив Пловдив)

1970 година: Стефан Аладжов (Левски)

1971 година: Димитър Пенев (ЦСКА)

1972 година: Христо Бонев (Локомотив Пловдив)

1973 година: Христо Бонев (Локомотив Пловдив)

1974 година: Кирил Ивков (Левски)

1975 година: Кирил Ивков (Левски)

1976 година: Божидар Григоров (Славия)

1977 година: Павел Панов (Левски)

1978 година: Румен Горанов (Локомотив София)

1979 година: Атанас Михайлов (Локомотив София)

1980 година: Андрей Желязков (Славия)

1981 година: Георги Велинов (ЦСКА)

1982 година: Радослав Здравков (ЦСКА)

1983 година: Стойчо Младенов (ЦСКА)

1984 година: Пламен Николов (Левски)

1985 година: Георги Димитров (ЦСКА)

1986 година: Борислав Михайлов (Левски)

1987 година: Николай Илиев (Левски)

1988 година: Любослав Пенев (ЦСКА)

1989 година: Христо Стоичков (ЦСКА, Барселона)

1990 година: Христо Стоичков (Барселона)

1991 година: Христо Стоичков (Барселона)

1992 година: Христо Стоичков (Барселона)

1993 година: Емил Костадинов (Порто)

1994 година: Христо Стоичков (Барселона)

1995 година: Красимир Балъков (Щутгарт)

1996 година: Трифон Иванов (Рапид Виена)

1997 година: Красимир Балъков (Щутгарт)

1998 година: Ивайло Йорданов (Спортинг Лисабон)

1999 година: Александър Александров (Левски)

2000 година: Георги Иванов (Левски)

2001 година: Георги Иванов (Левски)

2002 година: Димитър Бербатов (Байер Леверкузен)

2003 година: Стилян Петров (Селтик)

2004 година: Димитър Бербатов (Байер Леверкузен)

2005 година: Димитър Бербатов (Байер Леверкузен)

2006 година: Мартин Петров (Атлетико Мадрид)

2007 година: Димитър Бербатов (Тотнъм)

2008 година: Димитър Бербатов (Манчестър Юнайтед)

2009 година: Димитър Бербатов (Манчестър Юнайтед)

2010 година: Димитър Бербатов (Манчестър Юнайтед)

2011 година: Николай Михайлов (Твенте)

2012 година: Георги Миланов (Литекс)

2013 година: Иван Иванов (Базел)

2014 година: Владислав Стоянов (Лудогорец)

2015 година: Ивелин Попов (Спартак Москва)

2016 година: Ивелин Попов (Спартак Москва)

2017 година: Ивелин Попов (Спартак Москва)

2018 година: Кирил Десподов (ЦСКА-София)

2019 година: Димитър Илиев (Локомотив Пловдив)

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html