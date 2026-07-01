Димитър Илиев се отказа от футбола
Снимка: Фейсбук, Локомотив Пловдив
Един от дългогодишните футболисти на Локомотив Пловдив – Димитър Илиев, се отказва от футбола, съобщиха официално „смърфовете“ на Facebook страницата си. Митко Илиев беше сред главните действащи лица при спечелването на две Купи на България и една Суперкупа на България. Илиев на два пъти е избиран и за Футболист на годината, носейки екипа на любимия си клуб в черно и бяло.
„След години, изпълнени с незабравими моменти, победи, трофеи и безрезервна отдаденост към футбола, капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев реши да сложи край на своята състезателна кариера“, съобщиха от Локо Пд.
Ето какво пишат от Локомотив Пд:
„Локомотивци,
След години, изпълнени с незабравими моменти, победи, трофеи и безрезервна отдаденост към футбола, капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев реши да сложи край на своята състезателна кариера.
Има футболисти, които оставят след себе си голове, асистенции и статистика. Има и такива, които оставят следа в историята на един клуб. Димитър Илиев ни остави от всичко по много.
Той се превърна в символ на Локомотив, в лидер на терена и извън него. С капитанската лента на ръката си поведе "черно-белите" към едни от най-големите успехи в съвременната история на клуба и се превърна в любимец на поколения локомотивци!
Илиев беше сред главните действащи лица при спечелването на две Купи на България и една Суперкупа на България. С безспорните си лидерски качества, головете в най-важните моменти и непримиримия си характер той заслужено се нареди сред най-значимите футболисти, носили черно-бялата фланелка.
Индивидуалните признания също остават в историята. Два пъти Димитър Илиев беше избран за Футболист №1 на България - отличие, което е признание не само за неговата класа, но и за постоянството, професионализма и отдадеността, които демонстрираше през цялата си кариера.
Но най-голямото признание винаги ще бъде любовта на феновете.
Със своята страст, вярност към емблемата и уважение към клуба Димитър Илиев изгради връзка, която трудно може да бъде описана с думи. За хиляди привърженици той не беше просто капитан - той беше лицето на Локомотив, човекът, който носеше клуба в сърцето си и никога не спираше да се бори за него.
Днес един забележителен футболен път достигна своя край. Димитър Илиев отдавна се е наредил до легендите, които остават завинаги - в историята, в спомените, в песните по трибуните и в сърцата на всички, които имаха привилегията да го гледат с екипа на Локомотив Пловдив.
Благодарим ти за всяка битка, за всеки гол, за всяка победа, за всяка емоция.
Защото някои футболисти не просто играят за един клуб. Те се превръщат в част от неговата душа.
Димитър Илиев приключва своята състезателна кариера, но никога няма да напусне историята на Локомотив Пловдив. Името му завинаги ще бъде редом до най-големите легенди, носили черно-бялата фланелка.
Благодарим ти за всяка битка, за всяка победа, за всяка емоция. За това, че беше капитан не само с лентата на ръката, а и със сърцето си.
Легендите не казват "сбогом". Те остават завинаги у дома.
Благодарим ти за всичко, Капитане!“
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