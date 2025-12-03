реклама

Димитър Кирчев: Канализацията на 10-15 места във Варна трябва да се коригира спешно

03.12.2025 / 15:50 1

Кадър Виждам те КАТ - Варна

Дъждовната канализация на 10-15 места във Варна трябва да се коригира спешно. Това коментира за Радио Варна заместник-кметът Димитър Кирчев по повод наводнените участъци по улиците и булевардите по време на дъжда тази сутрин. 

Основна причина за проблемите на четирите невралгични точки днес – в района на улица "Мир“ и бул. "Левски", както и на автоподлеза на бул. "Приморски" и на други участъци по булеварда, са натрупани върху шахтите листа, поясни Кирчев.

Днес проблемът не беше под решетките, защото шахтите бяха почистени, беше образуван капак от боклуци, каза още заместник-кметът. Кирчев допълни, че за проблемите с натрупани в чували листа и събрана растителност край шахтите, е подаден сигнал до дирекция "Екология и опазване на околната среда". 

Още в 7.30 ч. фирмата е била на терен, съобщи Димитър Кирчев. 

Шахтите се почистват основно два пъти в годината, каза още Кирчев.

 

Off Road (преди 6 минути)
Рейтинг: 48676 | Одобрение: 11276
Абе канализацията на тези места се коригира вече няколко пъти, без никакъв резултат. Всеки варненец ги знае тези места, които сега стават реки при съвсем умерен дъжд. Ама нъл трябва да се усвоят едни пари, ще се правят ремонти на ремонтите със същият резИлтат...

