Димитър Кирчев: Канализацията на 10-15 места във Варна трябва да се коригира спешно

Дъждовната канализация на 10-15 места във Варна трябва да се коригира спешно. Това коментира за Радио Варна заместник-кметът Димитър Кирчев по повод наводнените участъци по улиците и булевардите по време на дъжда тази сутрин.

Основна причина за проблемите на четирите невралгични точки днес – в района на улица "Мир“ и бул. "Левски", както и на автоподлеза на бул. "Приморски" и на други участъци по булеварда, са натрупани върху шахтите листа, поясни Кирчев.

Днес проблемът не беше под решетките, защото шахтите бяха почистени, беше образуван капак от боклуци, каза още заместник-кметът. Кирчев допълни, че за проблемите с натрупани в чували листа и събрана растителност край шахтите, е подаден сигнал до дирекция "Екология и опазване на околната среда".

Още в 7.30 ч. фирмата е била на терен, съобщи Димитър Кирчев.

Шахтите се почистват основно два пъти в годината, каза още Кирчев.

