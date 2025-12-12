Димитър Манолов, КТ „Подкрепа”: Хората може и да стачкуват, колко му е

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

„Хората може и да стачкуват, защото това е нашето оръжие за натиск. Скоро имаше стачни действия, колко му е”, това заяви по БНТ президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов. Той заяви, че се опитва да е конструктивен в диалога си с властта и призова за приемане на бюджета, за да не бъдат ощетени работещите в публичния сектор, които очакват повишение на заплатите си.

Манолов специално подчерта, че пората наричат служителите „чиновници”, но всъщност става въпрос и за хората, които спасяват животи извън медицината.

Президентът на КТ „Подкрепа” коментира, че е направил опит да представи идеите на синдиката пред депутатите и политическите лидери. По думите му, изненадващо много са проявили интерес. Някои обаче го подминали с пренебрежение, коментиира Манолов, като отказа да назове имена.

