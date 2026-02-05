Димитър Манолов: Моята прогноза е, че някъде до септември може да останем без редовен бюджет

кадър Нова тв

Изборът на президента Илияна Йотова е, че няма избор. Тя самата го заяви и призова депутатите да поправят тази чутовна глупост "домова книга". Аз не познавам повечето от кандидатите за служебен премиер. Ясно е, че някои от тези хора бяха избрани на постовете си точно, защото стават кандидати за служебен премиер. Аз нямам фаворит. Факт е, че има много работа за вършене.

Това заяви пред Нова нюз президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, цитиран от novini.bg.

"Моята прогноза е, че някъде до септември може да останем без редовен бюджет и направо да мислим за бюджета за следващата година. Удължителният бюджет е до март месец. Не знам какво става след това. Би трябвало да се приеме удължителен бюджет на удължителния. Ясно е, че този парламент не трябва да приема редовен бюджет. Ще видим какво ще стане", добави той.

"Това, което се готвят да приемат депутатите, не е никаква пенсионна реформа. Това е угаждане на няколко частни пенсионни фонда. 80% от гражданите не са си избрали частен пенсионен фонд и са служебно разпределени. Това показва колко голям е интересът към частните пенсионни фондове", каза още Димитър Манолов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!