Димитър Манолов: Пазарите на булки предизвикват огромен проблем

Тревожни данни, които изнесе социалния министър, разтърсиха България. Борислав Гуцанов обяви, че 33 159 деца са родени от деца през последните 10 години, като само през последната година броят им е 2500. Очевидно е, че институциите проявяват загриженост, но защо обаче се провалят в превенцията на това, което виждаме, че продължава да се случва в определени общности.

Според Димитър Манолов много неща се събират на едно място. Шефът на КТ „Подкрепа“ се съмнява, че става въпрос за ранни бракове така, както това нещо е описано в закона.

Икономистът е на мнение, че едни хора се събират на едно място, три дни се забавляват и след това най-общо се случват тези неща.

Ако продължаваме да вървим по закона, а това нещо е престъпление и съотносимо с изнасилването, мисля, че се подвеждат под едни и същи текстове на Наказателния кодекс. Тогава обаче да отидем в следващия такъв елемент на това нещо - няма как да го заобиколим, коментира Манолов.

Това е по-скоро не социален, а етнически такъв елемент, и тогава вече отиваме до тези особености, които по някакъв начин сме призвани да спазваме и да се съобразяваме с тях. Има там някакви села в Сливенс и Старозагорско, където се правят такива пазари на булки, и резултатът, който виждаме, е в този елемент, допълни той.

Като изключим злоупотреба, най-често с млади момичета, има и момчета, които го правят, на много по-зряла възраст. Оттам нататък се завърта спиралата на социалната нищета. Тя води само надолу и оттам оттам път нагоре трудно има, каза още по Нова Тв Димитър Манолов.

Той обаче уточни, че има чувството, че тези случаи през годините започват да намаляват, защото тези хора се усещат какви ги вършат.

