Димитър Манолов: Работодателите са разглезени, само получават, време е да почнат да дават

Синдикалният лидер смята, че данък печалба е незначителен принос към хазната

В истински икономически фурор се превърна поредното медийно участие на президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. В ефира на националното радио синдикалният лидер направи революционно откритие за структурата на държавната хазна, заявявайки, че работодателите всъщност нямат почти никакво участие в пълненето на бюджета, пише Дунав мост.

Според новата икономическа теория на Манолов, бизнесът в България е разглезен и е време "да започне да дава".

"Да не би те да плащат?"

В интервю за предаването "Нещо повече", Манолов разгърна тезата си с впечатляващ размах, игнорирайки базови пазарни принципи.

"Работодателите са научени само да получават и когато нещо не им се даде стават нервни, не дай боже пък нещо да им вземат, започва истерия", заяви Димитър Манолов, цитиран от БНР.

Синдикалистът стигна още по-далеч в анализа си, задавайки риторични въпроси, които биха накарали всеки икономист да повдигне вежди: "Работодателите какво общо имат с другите плащания – да не би те да пълнят бюджета, да не би те да плащат ДДС, да не би те да плащат някакви други данъци?".

Очевидно в света на "Подкрепа", ДДС-то се генерира от въздуха, а не от добавената стойност, създадена от предприятията, а корпоративният данък е просто досадна подробност. Манолов небрежно пропусна и факта, че именно работодателите създават работните места, върху чиито доходи се начисляват данъците, които той така ревностно защитава.

Миша стъпка и милиони левове

Лидерът на "Подкрепа" не пропусна да коментира и данъчната политика, определяйки данъка върху дивидентите като "миша стъпка". Според него е напълно възможно някой да си пише заплата от 2 милиона лева и да плаща осигуровки само върху 4000 лева – сценарий, който звучи по-скоро като филмов сюжет, отколкото като масова практика в светлия бизнес.

"Време е да започнат вече и малко да дават", обобщи Манолов, пропускайки да отбележи, че без "даващите" работодатели, няма да има и "получаващи" работници, чиито права той би трябвало да защитава.

Политически совалки и "захарчета"

Освен икономическите си прозрения, Манолов коментира и политическата обстановка след срещата си с ГЕРБ. Той изрази скептицизъм относно диалога с управляващите, наричайки поведението им "незряло".

"Аз към момента не съм видял раздаване на „захарчета“, но съм виждал много „захарчета“, подавани на другата страна – огромни количества – държавни поръчки, проекти, законодателство", оплака се синдикалистът, визирайки отново бизнеса като основен бенефициент на държавни блага.

Докато синдикатите и работодателите продължават вечния си спор, остава въпросът дали подобна реторика, която напълно отрича ролята на предприемачеството в икономиката, помага за социалния диалог или просто налива масло в огъня на разделението.

