Димитър Манолов: Всички вещаеха апокалипсис с приемането на еврото, но такъв не дойде

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов изрази тревога от удължителния бюджет и предвиденото 5-процентно увеличение на заплатите в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“.

„За мен проблем е, че са само 5%, защото говорихме за други числа“, заяви той и добави, че по-скоро се страхува от този бюджет, отколкото да му се радва.

По думите му нов редовен бюджет е малко вероятен преди средата на годината, което поставя страната в ситуация на застой.

Според него първите дни след въвеждането на еврото като разплащателно средство в България преминават без драми и без апокалиптичните сценарии, за които се говореше в месеците преди това. По думите му е имало хора, които до последния момент са описвали влизането в еврозоната „едва ли не като апокалипсис“, но реалността е далеч по-спокойна.

Според него смяната на валутата сама по себе си не води до икономическо благополучие.

Това, че сменяме купюрите, не променя начина, по който работим и по който се развиваме“, добави Манолов.

Президентът на „Подкрепа“ засегна и темата с евробанкнотите, като отбеляза, че средноголямата европейска банкнота – 50 евро – у нас ще се възприема като „голяма“. Той припомни и че банкнотата от 500 евро вече не се произвежда, но все още е законно платежно средство.

Манолов коментира и възможностите на изпълнителната власт да се справи със спекулата. Според него държавата години наред е била умишлено ограничавана в правомощията си, а в подобни ситуации това ясно проличава.

