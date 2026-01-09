Димитър Митков се завърна при „соколите“

Снимка: Булфото

Централният нападател Димитър Митков се завърна в Спартак Варна и започна тренировки с отбора. В близките дни се очаква той да бъде даден под наем от Ботев Пловдив за пролетния полусезон.

През есента Димитър изигра 12 мача за „канарчетата“, като вкара три гола, които имаха огромна стойност.

С дебютния си такъв таранът направи 1:1 срещу Берое в 81-вата минута на мача в Стара Загора, а в края „жълто-черните“ стигнаха и до победата с 2:1.

В 15-и кръг пък юношата на Спартак влезе в игра в 60-ата минута, когато Ботев губеше с 0:1 от Добруджа. Само минута по-късно Митков изравни, а в 74-тата минута се разписа за 2:1 и донесе първата домакинска победа на своите.

През миналата пролет Димитър изигра 16 мача за родния си Спартак, в които вкара 3 гола и даде една асистенция.

