Димитър Митов и Абърдийн с нова загуба

Абърдийн отстъпи с 0:2 на Хибърниън в среща от 20-ия кръг на шотландското първенство. Българският национал Димитър Митов отново беше на вратата на "доновете", които не можаха да се противопоставят на един от отборите в най-добра форма и вече в три поредни мача нямат победа.

Първото полувреме беше равностойно и с шансове и пред двете врати, но през второто полувреме домакините от Единбург взеха инициативата, предаде Спортал. Резултата откри Тибо Клидже в 60-ата минута, а секунди преди последния съдийски сигнал ветеранът Джуниър Хойлет реши всичко в полза на Хибърниън.

