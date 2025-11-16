Димитър Пенев: Беше един добър човек. Не трябва много да говорим. Бог да го прости!
Булфото
Легендарният Димитър Пенев присъства на поклонението пред Стоян Йорданов. Бившият вратар си отиде от този свят на 81-годишна възраст. Той е 8-кратен шампион на България с ЦСКА, а пет пъти печели Купата на Съветската армия с "червените".
Ето какво каза за някогашния си съотбрник Треньор №1 на България за ХХ век:
"Не трябва много да говорим. От вашите записи ще излязат много точни и интересни неща. Беше един добър човек. Бог да го прости!"
