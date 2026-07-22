Димитър Петров: Имаме уверение от НАТО, че ще бъде осигурена защитата на българското въздушно пространство

кадър: Нова тв

"Парламентарната група на "Прогресивна България" ще подкрепи решението за американските самолети. Това е така не само защото е внесено от правителството с нашия мандат, но отразява и позицията от предизборната кампания, че искаме действията ни да бъдат ясни пред българските граждани", това заяви в ефира на "Здравей, България" по NOVA депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров.

Той увери, че няма заплаха за националната сигурност на страната ни. "Няма рискове за националната сигурност. Получили сме гаранции от страна на САЩ. От територията на България няма как да бъдат провеждани военни действия към Иран. Ние не сме засегнати от конфликта. Предупреждението от страна на Иран е в реда на дипломацията, а България зачита международните договори и следи тяхното изпълнение", изтъкна той.

Петров обясни, че предишната нота, която е получена по време на управлението на кабинета "Желязков" не е била обявена публично. "Вместо да бъде внесено искането за получаване на разрешение от НС, беше взето решение еднолично от военния министър, тъй като беше замаскирано като военно учение", уточни депутатът.

Той каза в допълнение, че отново ще се извършват същите логистични операции. "Въпросът е защо до момента тези самолети бяха на Летище Васил Левски, а не на някоя от авиобазите "Безмер" или "Граф Игнатиево", заяви той.

"Премиерът Радев не се крие зад депутатите, говорим за спазване на Конституцията в момента. Там пише, че пребиваването и преминаването на чуждестранни войски през територията на страната се случва с разрешение на парламента. Въпросът е защо предишните управляващи не са внесли подобен проект на решение. Дали защото са се опасавяли, че тогавашното мнозинство е доста крехко, или са искали да скрият това от обществото. Ние не крием темата", заяви депутатът.

"Имаме уверение от НАТО, че ще бъде осигурена защитата на българското въздушно пространство. Темата с визите също не е затворена. Ние сме в очакване за отсрочване на дерогацията за Лукойл. Имаме редица теми, по които имаме общи интереси със САЩ", каза още той.

Петров изрази мнение и за развитието на войната в Украйна. "Ние сме за създаването на силна дипломатическа мисия, която да постигне примирие. Наливането на пари задълбочава конфликта. Притеснително е, че европейските държави гледат на този конфликт, а той ще донесе още повече жертви", коментира той.

Относно поправката на изборния кодекс, Петров заяви, че изцяло машинният вот е най-ефективен. "България трябва да бъде пример за изборни политики", уточни той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!