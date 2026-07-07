Димитър Стоянов: Няма забрана за американски военни самолети, ще има и други на летище София

Снимка: Булфото, архив

Присъствието на американски военнотранспортен самолет на летище „Васил Левски“ – София е част от рутинна логистична операция.

Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод присъствието на военния самолет на летището в столицата. Според него "САЩ са изпратили транспортен самолет, който да прибере оборудването на американските военни самолети, пребивавали на столичното летище".

На 25 февруари на Летище „Васил Левски“ бяха разположени 10 военнотранспортни самолета KC-135 (самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker). На 1 юли премиерът Румен Радев заяви, че военните самолети цистерни са напуснали летището в София.

„Никой не е забранил кацането на американски самолети на което и да е гражданско летище. И занапред ще кацат самолети не само на американските въоръжени сили, но и на други държави. Това е напълно нормална практика и няма никакъв проблем с пребиваването им“, каза министърът след края на заседанието на парламентарната комисия по отбрана, предаде БГНЕС.

Редактор "Екип на Петел",

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