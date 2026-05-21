Димитър Стоянов пред британски министър: Конфликтът в Украйна няма да се реши на бойното поле

Кадър МО

„Ние сме убедени, че конфликтът няма да бъде решен на бойното поле. Виждаме, че все повече държавни глави от ЕС започват да говорят за сядане на масата на преговорите. Трябва да помислим за хората на фронта, защото това са човешки животи и човешки съдби.“

Това заяви по отношение на войната в Украйна министърът на отбраната Димитър Стоянов на среща със Стивън Даути - министър за Европа, Северна Америка и отвъдморските територии в Министерството на външните работи, британската общност и развитието на Обединеното кралство, предаде OFFnews.bg

От своя страна министър Даути отбеляза, че Великобритания също подкрепя дипломатическите усилия, но до момента Русия продължава да ескалира своите атаки срещу Украйна.

Двамата обсъдиха развитието на двустранното сътрудничество, сигурността в Черноморския регион, развитието на отбранителните способности в рамките на НАТО, противодействието на хибридните заплахи и войната в Украйна, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

„Обединеното кралство е важен съюзник на България в НАТО и ключов наш партньор в Европа. Имаме отлични възможности за взаимодействие както в сферата на отбраната и подготовката, така и по линия на индустриалното сътрудничество“, каза Стоянов. Очерта като основен приоритет за МО сигурността в Черноморския регион.

Посочи, че България, Румъния и Турция успешно развиват съвместната Противоминна военноморска тактическа група в Черно море, която функционира на ротационен принцип и допринася за гарантиране на свободата на корабоплаването и сигурността в региона. Димитър Стоянов заяви, че инициативата е отворена за участие на военноморските сили на други държави съюзници.

По отношение на модернизацията на въоръжените сили, министър Стоянов отбеляза, че страната ни продължава последователно да увеличава разходите за отбрана в съответствие с решенията на Срещата на върха на НАТО в Хага. „През миналата година разходите за отбрана са достигнали 2,13% от БВП, като амбицията е те да продължат да нарастват. България изпълнява ангажимента минимум 20% от средствата за отбрана да бъдат насочвани към капиталови разходи и модернизационни проекти“, обясни той.

В рамките на срещата бе обсъдено и задълбочаването на индустриалното сътрудничество между България и Обединеното кралство. Министър Стоянов отбеляза, че българските отбранителни предприятия работят успешно с британски компании, като съществува значителен потенциал за разширяване на партньорството. Той подчерта, че българската отбранителна индустрия преминава през процес на ускорена модернизация и все по-активно се интегрира към стандартите и изискванията на НАТО.

Министър Стивън Даути подчерта също значението на единството в рамките на НАТО, както и необходимостта всички съюзници да увеличават инвестициите в отбрана и развитието на способности. Той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в тази сфера, като отбеляза, че хибридните атаки и дезинформацията се превръщат във все по-сериозно предизвикателство за съюзниците.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!