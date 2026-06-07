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Димитър Стоянов ще участва в среща на министрите на отбраната на страните от ЕС

07.06.2026 / 16:50 2

Снимка: Булфото

Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на страните-членки на ЕС, която ще се проведе на 8 юни в Никозия, Кипър. Форумът се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на ЕС. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.
 
Във фокуса на дискусиите ще бъдат инициативите и механизмите на ЕС в подкрепа на Украйна, свободата на корабоплаване и ролята на военноморските операции по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, както и отговорът на ЕС на глобалните предизвикателства, заложен в новата Европейска стратегия за сигурност.
 
Срещата в Никозия ще се проведе под председателството на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Поканени да участват в заседанията са генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Комисията по въпросите на сигурността и отбраната в Европейския парламент Агнес-Мари Страк-Зимерман.

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Коментари
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kjk (преди 50 минути)
Рейтинг: 213006 | Одобрение: 21426
На срещата да повдигне въпроса за нападението на натовски държави от Украйна,член 5 да се задейства!!!Пресен пример за атака с дронове е северната ни съседка,за това ли им отпускаме помощите??? С нашите камъни по нашите глави!!!

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