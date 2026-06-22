Димитър Тонев разтрогна договора си с Черно море

Снимка: ПФК Черно море

ПФК Черно море се раздели с Димитър Тонев. Халфът разтрогна договора си с "моряците" по взаимно съгласие, съобщават от клуба.



Футболистът се присъедини към "зелено-белите" през януари 2025 г. и оттогава изигра 28 мача в първенството, в които реализира 3 гола.

В турнира за Купата на България има три мача с един гол, както и два мача в Лигата на Конференциите.

"Ръководството на клуба изказва своята благодарност към Тонев за проявения професионализъм, отдаденост и отношение към работата през периода му на „Тича“. ПФК Черно море пожелава на Димитър Тонев много здраве, успехи и силно представяне в следващия етап от неговата кариера", пише във фейсбук страницата на клуба.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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