Димитър Йонов: Царево е на колене пред водната стихия

Предстои нов период на интензивни и продължителни валежи. Царево още не е преодоляло погрома от дъждовете в края на миналата седмица, а от тази вечер всичко започва наново и то с още по-страшна сила. Хората в Царево се страхуват. Само преди дни 2-метрова вълна заля населеното място, тъй като дерето не успя да поеме валежите.

Бензиностанцията не може да се възстанови, тъй като е разрушена изцяло. Всички наноси и дървета по време на бурята са се спрели в нея. Трябваше да почне строеж на нова по-голяма бензиностанция, но докато не се осигури дерето, това няма да се случи. Няма да има и никакви други инвестици, тъй като бизнесът в Царево е на колене пред водната стихия и пред дерето.

Това коментира пред Нова тв Димитър Йонов, бизнесмен.

Този път не само бензиностанцията е разрушена, водната стихия отнесе и земята.

От предното наводнение липсваха около 800 квадрата, а сега след като направиха геодезично заснемане липсват около 1460 квадрата. Т.е. асфалтът и земната маса е свлечена, коментира той.

При първото наводнение бях доброволец. Тогава имаше повече страдение, погубени човешки животи, повече домащкинства бяха засегнати. Сега положението е по-различно - водата беше повече, материалните щети са повече. Тогава бях доброволец, а сега съм в качеството си на бизнесмен, коментира той.

Ако няма помощ от държавата, хората се опасяват, че потопът ще застигне Царево за трети път.

