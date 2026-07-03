Димитър Здравков: Ако данните за полетите са верни, ще изчистят имиджа на Делян Пеевски

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Данните, които могат да бъдат изнесени от вътрешния министър по случая с чартърните полети, биха могли да изчистят имиджа на лидера на ДПС Делян Пеевски, ако се окажат коректни и положителни. Това коментира в "Денят започва" Димитър Здравков, депутат от ПГ "Прогресивна България". Според него тази тема не е „медийна употреба“.

"Каква медийна употреба. Министърът на вътрешните работи си върши работата. Считам, че е време гражданите да получат истинска информация, която ги интересува, касаеща публични личности. Получиха се обвинения, че се навлиза в личното пространство на политика Пеевски. Аз не считам, че човек, който се е заел с политика има такова голямо лично пространство, че да го крие от гражданите. Ако всичко е редно в тези полети, ако информацията, която има възможност да представи министър Демерджиев е позитивна, това ще изчисти имиджа на господин Пеевски", заяви той.

Попитан дали става дума за разследване или просто за проследяване на пътувания, Здравков отговори, че не би допуснал действия без основания.

„Аз не допускам, че министърът на вътрешните работи ще си позволи, който и да е той, да прави проверка без да има основания. Когато той в пълен вид може да представи информацията пред Народното събрание и обществото, ние ще разберем какви са били пълните мотиви за извършването на тази проверка, за хората, които са летели заедно с господин Пеевски, защо се е пътувало толкова често“, каза още депутатът.

Здравков подчерта, че според него се прекъсва практиката на политически чадър: „Действията на вътрешното министерство са такива, че показват, че вече върху никой не може да има политически чадър. Независимо как се казва, какъв пост заема и какво влияние има.“

Той коментира темата за санкциите „Магнитски“ и моралните измерения на политическото поведение. Постави въпроси за етичността на връзки между политици, бизнес и институции:

„Морално ли е да пътуваш с бизнесмени, които после печелят определени обществени поръчки? Морално ли е да пътуваш с конституционни съдии, които пазят най-свещения закон на страната? Не всичко, което е законно, е морално.“

Според него подобни казуси трябва да бъдат изяснявани от компетентните органи.

Депутатът от „Прогресивна България“ определи случая като част от по-широка политическа линия на противопоставяне на „стария модел“.

„Това е част от борбата не само със стария модел, а и с разбирането, че има недосегаемост“, каза още той.

Здравков обвърза темата с управленската програма на „Прогресивна България“ и заявката им да се борят с този модел.

Редактор "Екип на Петел",

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