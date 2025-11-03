Димитър Зоров: Няма да има ваксинация на овцете

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Няма да има ваксинация на овцете, и да ги ваксинираш, няма да ги спасиш, това заяви по bTV крупният млекопреработвател и животновъд Димитър Зоров. Той заяви, че Гърция и други държави не ваксинират животните, дори и да трябва да ги унищожат при шарка, защото не могат да изнасят мляко извън ЕС. Там са и най-големите български пазари - Ливан, САЩ и Австралия, които отказват мляко от ваксинирани овце.

„Турция ваксинира от 25 години - шарката влиза оттам”, заяви Зоров.

Той доста емоционално атакува друг представител на бранша Симеон Караколев, който настоява за ваксинация на животните. Според Зоров опонентът му е фалирал няколко пъти, но има влияние в парламентарната комисия по земеделие през бившия министър Десислава Танева, която сега е зам.-председател.

„Все едно провален шеф в регионална медия да дойде да командва в bTV”, каза Зоров.

