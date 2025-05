Димитър и Христо спечелиха тази вечер "Капките", ясни са четиримата финалисти

кадър: Нова тв

След днешния полуфинален епизод на “Като две капки вода” сърцата на журито, менторите и зрителите бяха завоювани от Димитър и Христо.

Те влязоха в образа на Lita Ford & Ozzy Osbourne и изпълниха песента “Close My Eyes Forever", а паричната награда от епизода отива при “Фондация Ани и Явор“.

Миналата седмица победата бе присъдена на Aлександра Лашкова в образа на Бритни Спиърс с песента “Toxic“, която събра най-много точки както от журито, така и от зрителите.

От другите изпълнители тази вечер Роксана се преобрази в Rednex с песента “Cotton Eye Joe”, Цитиридис беше Right Said Fred - “I'm Too Sexy”, Вениамин - Bryan Adams с “All For Love” , Александра Лашкова - Tina Turner с “What's Love Got to Do With It”, Иван - Annie Lennox - “There Must Be An Angel”, Звезди - Joe Cocker с “Unchain my Heart”, Михаела - Jessie J с “Do it like a Dude”, а Дивна се преобрази в образа на Паша Христова с “Повей, ветре“.

Стана ясно и кои звезди ще се състезават за победата на стадион “Васил Левски”. Топ 4 станаха Цитиридис, Иван, Михаела и Вениамин, но голямата изненада е, че всички участници ще получат шанса да се борят на финала.

Само след седмица ще можем да гледаме финалистите и голямото завръщане на Зуека на сцената на стадион “Васил Левски“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!