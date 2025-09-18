Димитър към Гергана в "Игри на волята": Коза гони коза!
Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ
Размяна на епитети в белязаха "Игри на волята". Димитър от Завоевателите коментира Гергана: Коза гони коза!
Причината племето да се превърне в менажерия бе реалната коза, за която трябваше да се погрижи Тянко. Поставиха ми задача да гледам козата, да се грижа за нея, каза той на Гергана. Животното обаче се шмугна и излезе на двора.
Така докато го гонеха двамата станаха причина за много подигравки и смях от своите съотборници.
Ела, пиленце, викаше козата Тянко.
Тянко една работа не може да свърши като хората с тези две леви ръце, коментира Димитър.
Като анимационни герои, продължи той по адрес на двамата. Имаше една песен - Изтървахме коня, коня..., не спря да се майтапи с Гергана и Тянко той.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!