Димитър към Гергана в "Игри на волята": Коза гони коза!

Размяна на епитети в белязаха "Игри на волята". Димитър от Завоевателите коментира Гергана: Коза гони коза!

Причината племето да се превърне в менажерия бе реалната коза, за която трябваше да се погрижи Тянко. Поставиха ми задача да гледам козата, да се грижа за нея, каза той на Гергана. Животното обаче се шмугна и излезе на двора.

Така докато го гонеха двамата станаха причина за много подигравки и смях от своите съотборници.

Ела, пиленце, викаше козата Тянко.

Тянко една работа не може да свърши като хората с тези две леви ръце, коментира Димитър.

Като анимационни герои, продължи той по адрес на двамата. Имаше една песен - Изтървахме коня, коня..., не спря да се майтапи с Гергана и Тянко той.

