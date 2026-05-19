Димитров: България поддържа засилена комуникация с Румъния по въпросите за улова на калкан в Черно море

Снимка: ИАРА

Българските институции поддържат засилена комуникация с Румъния по въпросите за улова на калкан в Черно море. В центъра на разговорите са надзорът върху улова и търсенето на по-адаптивен подход при разпределението на квотите, обявиха на пресконференция изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Милен Димитров и директори на дирекции в институцията.

Димитров посочи, че пред възможността у нас да се приложи румънският модел, при който уловът на калкан започва от 1 януари, стоят сериозни правни и организационни препятствия, предава БТА. България разполага с много повече риболовни кораби и пристанища за разтоварване, което затруднява надзора, отчете директорът на агенцията. По думите му допълнителен проблем е, че не всички кандидати получават квота, което създава риск от нерегламентиран улов.

За настоящата година са издадени малко над 120 разрешителни за улов на калкан при повече от 170 подадени заявления. Милен Димитров изтъкнаха, че риболовът на калкан е от съществено икономическо значение за рибарите, преработвателите и ресторантьорския бранш, въпреки че разходите за гориво, поддръжка и екипажи нерядко правят излетите нерентабилни.

От ИАРА припомниха, че през миналата година България е разполагала с квота от 82,5 тона, като неусвоените 3,802 тона са прехвърлени напред. Така квотата за 2026 г. достига 86,3 тона. Димитров добави, че продължава провеждането на съвместни обучения и проверки между български и румънски инспектори в Черно море.

