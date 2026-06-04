Димитров: Не можем да си позволим да подценим никого

Стопкадър Спортал.бг

Селекционерът на България Александър Димитров говори пред медиите в Молдова пред утрешния мач от 19:00 часа. Пресконференцията на специалиста бе в залата до стадион "Зимбру" в Кишинев.

"Преди шест години бяхме тук с младежкия национален отбор, излязохме с положителен резултат, 2:0 победа. Това е и целта за утре, разбира се. Смятам, че е вероятно и Теодор Иванов да не може да вземе участие, също има здравословни проблеми. Утре ще вземем решение за неговото евентуално участие. В никакъв случай не можем да си позволим да подценим никого и да било, има обективни причини за това, не ни интересува къде се намира Молдова в ранглистата. Знам една притча, която се казва, че "няма винаги да е така". Не искам Молдова да запише първата си победа от година и половина срещу нас.

Винаги анализът на спокойствие е по-обективен. Срещу Черна гора влязохме след три победи, искахме да постигнем четвърта, анализирахме причините защо не се получи. Казах на играчите, че не на всеки отбор са отдава възможност да отправя цели 9 удара от наказателното поле, а не успяхме да уцелим вратата. Положителното е, че влизаме в наказателното поле на противника и то доста пъти, но негативното е, че не можем да отбележим тези ситуации. Трябва да сме по-концентрирани.

Анализирахме беговата дейност, особено в зони 4 и 5, там също отстъпвахме, представили сме това пред играчите, надявам се да подобрим беговата работа. Да, знаем, че сме в края на сезона. Искам да благодаря на играчите за влагането. Поведението им от второто полувреме срещу Черна гора показва, че приемат отговорността, а не мислят за ваканцията си, от която и те имат нужда. Ще имаме промени относно схемата на игра в защитата заради атаката, която изграждат домакините. Ще се съобразим с това нещо, не можем да правим експерименти. Ситуациите налагат промени. Искаме да изградим ядро - вратар, двойка централни защитници, халфове, нападател, които да не ги променяме всеки мач. Но това не се случва по обективни причини, което затруднява изграждането на облика на отбора", заяви Александър Димитров в Кишинев.

Редактор "Екип на Петел",

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