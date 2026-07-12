Димитров: Цели се удвояване на броя на чуждестранните туристи до края на мандата на правителството

Снимка: Булфото

Правителството цели да удвои броя на чуждестранните туристи в България до края на мандата си. Това посочи министърът на туризма Илин Димитров в предаването по БНТ „Денят започва с Георги Любенов“.

По думите му, България има огромен потенциал, който не се реализира, поради което се превръща в пропуснати ползи.

„България посреща около 4 млн. чуждестранни туристи на година. Всички държави, които са със силен летен туризъм, въобще туристически държави, като Испания, Португалия, Гърция, Турция, Хърватия, посрещат между два и три пъти повече туристи от населението си. Ние изоставаме в това направление, което ни дава възможност всъщност да действаме смело и да гледаме напред“, каза той.

Илин Димитров заяви, че голямата цел на правителството е да удвои броя на чуждестранните туристи, така че от 4 милиона понастоящем те да достигна около 8 милиона през 2029 година, в резултат на което приносът на туризма за икономиката ще нарасне.

„Това ще има ефект върху брутния ни вътрешен продукт от 2 процента. Благодарение на туризма, на парите които влизат, ние ще можем да увеличим приноса си към икономиката“, каза той.

Сред мерките, които предвижда туристическото ведомство, е по-добра свързаност, така че рекламата на туризма у нас да се материализира под формата на реални посещения на туристи.

Облекчаване на визовите режими също е във фокуса на управляващите, като Илин Димитров даде пример с туристите от Китай. По думите му, у нас се издават между 8000 и 10 000 визи на китайски туристи на година, докато в Хърватия визите за китайски туристи достигат 500 000 на година. Той подчерта, че страната ни има огромен потенциал по отношение на китайския пазар, но за да се възползва от него, ще бъде нужна и пряка авиолиния между България и Китай.

Димитров заяви, че е нужно изготвянето на устойчив маркетингов микс, добавяйки, че съседни страни като Румъния и Турция са водещи пазари на страната ни, но редом с тях ключов пазар е и Германия.

Министърът на туризма обясни, че чартърните полети от Германия традиционни започват по-рано спрямо останалите – през май и юни, и приключват по-късно – през септември, което удължава туристическия сезон у нас.

„Когато дойдат по-рано туристите, хотелите отварят по-рано, наемат служителите по-рано, сезонът се удължава. Самите курорти изглеждат по различен начин, грижата за тях започва в началото на май“, каза той.

По думите му, именно поради това заедно с посланика на Германия у нас са обявили „план Маршал“ за развитието на българския туризъм на германския пазар, като тепърва предстоят да се обявяват и дейностите, които ще включва тази стратегия с 3-годишен хоризонт.

„Нашата задача е от 300 000 туристи от Германия да стигнем до 1,1 млн., което ще промени изцяло картината на нашето Черноморие, защото ще отваряме по-рано, ще затваряме по-късно и ще можем да предлагаме по-добри оферти с по-добро качество“, каза той.

По отношение на настоящия туристически сезон Димитров заяви, че след колебливия старт на сезона, добрата новина е, че понастоящем курортите са пълни. Според системата за туристическа информация нощувките и резервациите се доближават до нивата от миналата година.

Димитров подчерта, че този сезон прилича на държавния бюджет, тъй като е с наследени дефицити от предходните управляващи. Поради което има неизвестност дали ще може да бъде наваксана „дупката“, наследена от месеците май и юни, така че в края на септември сезонът да бъде определен като успешен.

По думите му, решение може да се търси както в по-агресивна реклама, така и чрез по-атрактивни оферти, давайки пример с една от последните рекламни кампании на страната ни, която използва думата „cool“ с оглед високите температури в Западна Европа.

Министърът изрази увереност, че ще бъде постигнат добър резултат благодарение на съвместните усилия на правителството и бизнеса.

По отношение на изсветляването на икономиката в сектора на туризма, Димитров заяви, че правителството иска да бъде партньор на бизнесите, които работят на светло. Той посочи, че предстои приемане на регламент, на база на които всички, предлагащи краткотрайно настаняване, ще бъдат регистрирани, а от друга страна привличането на повече чуждестранни туристи има отношение и към изсветляването на икономиката, тъй като тези резервации идват от големи туроператори и разплащанията се извършват по банков път.

Илин Димитров подчерта, че 8 процента от БВП се дължи на туризма, но реалния дял е два пъти по-висок, ако се отчетат и съпътстващите дейности към туризма. По думите му, над 350 000 души работят пряко и непряко в туристическия сектор, което означава, че всеки 5-ти или 6-ти зает у нас работи в туризма или в свързана с него дейност.

По отношение на оплакванията в социалните мрежи относно високи цени в дадени заведения по морето, Димитров заяви, че българският туризъм предлага всичко – както услуги с високи цени, така и по-бюджетни решения и "не бива да се вторачваме в единични случаи, а трябва да се обединяваме около предимствата на българското Черноморие".

Той даде пример с това, че България е трета по качество на водите за къпане в Европа.

Димитров заяви още, че министерството на туризма разработва софтуерен продукт „Тур Алерт“, където потребителите ще могат да подават сигнали за нередности и съответно ще бъдат извършвани проверки. Туристическият министър добави, че предстои и приемането на регламент, на база на който всички атракциони по морето ще бъдат регистрирани, така че всеки потребител да може да види дали даден атракцион е безопасен.

Относно сключваните договори в Министерството на туризма от предходните управляващи, Димитров посочи, че има десетки прекратени, тъй като средствата не са използвани ефективно.

„Нямаме право повече да играем хазарт със средствата на бранша. Трябва много агресивно да рекламираме и всеки един цент ни е важен“, каза той.

Относно предстоящото домакинство на „Евровизия“ през 2027 година Димитров заяви, че амбициите са то да бъде най-доброто досега. Страната ни ще бъде посетена от над 1000 журналисти, като се предвиждат турове, на които ще им бъдат показани всички предимства на страната ни – от обектите на ЮНЕСКО до морето и планините. Той добави, че на последната „Евровизия“ е имало 92 съпътстващи събития, докато българското домакинства ще предложи по-висок брой.

Димитров обърна внимание и на рекламата на българския туризъм, включваща известни лица от спорта и културата, посочвайки че се предвижда в бъдеще да се включват и още популярни личности.

В края на участието си Илин Димитров призова българите да изберат да почиват у нас, посочвайки, че 67 на сто от регистрираните туристи всъщност са български граждани.

Редактор "Екип на Петел",

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