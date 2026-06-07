Димитров: Туристическият сезон по Черноморието започва по-късно заради отменени германски чартъри

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Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартърни полети от Германия. Това каза министърът на туризма Илин Димитров в Созопол преди официалното откриване на летния туристически сезон, предава БТА.

По думите му анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона. Той допълни, че тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон.

Отсъствието на германските туристи ще се усети в началото и края на сезона, но не и в основната му част, каза Илин Димитров.

Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния, добави още ресорният министър. Преди откриването на летния туристически сезон в Созопол Димитров присъства на закриването на волейболен турнир в Свети Влас.

Созопол е добре поддържан, чист и готов за туристи, заяви още Илин Димитров.

Редактор "Екип на Петел",

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