Димитров: Втвърдяването на политиката на ЕС спрямо мигрантите не е случайно

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Европейският съюз свика спешна видеоконферентна среща на министрите на външните работи от страните членки за обсъждане масовото навлизане на мигранти в испанския анклав на територията на Мароко - Сеута.

Но този случай е показателен за политиката на ЕС спрямо мигрантите.

Тук се преплетени няколко проблема, коментира пред БНР-Радио София Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество:

"От една страна, имаме този проблем с емигрантите – вече не ги наричаме бежанци, които заливат Европа, предимно от африканския континент. От друга страна, имаме някои геополитически сюжети, които се въртят около отношенията между Мароко и Испания, в които се замесени САЩ, Израел, Алжир и други държави – там има дълго време тлеещ конфликт за контрола върху западна Сахара – район, който Мароко иска да анексира. На трето място трябва да поставим и въпроса за експлоатирането на такива казуси за разгаряне на антиевропейска пропаганда, и то не само от руски източници, а и от територията на самия ЕС. Защото Европа се е провалила в своята имигрантка политика.

Димитров припомни, че въпреки огромната вълна мигранти в Сеута, почти всички хора бяха върнати в Мароко (независимо че хората не са само мароканци), така че нетният резултат за Европа е без отражение на мигрантския баланс. "Защото – нещо особено важно в случая – Сеута не е част от Шенгенското пространство."

Участниците в тази вълна донякъде са били заблудени от решение на Върховния съд в Испания, което постановява, че тези, които са дошли на територията на страната по море, не могат да бъдат автоматично връщани обратно. По море значи с плуване, с пояси, с лодки. Но това не означава, че тези хора могат да получат гражданство, право на постоянно пребиваване и работа на територията на Европейския съюз.

"Този казус осветли факта, че Испания има едно от най-либералните отношения спрямо имигранти от всички европейски държави. Други страни от ЕС не са доволни от това, защото веднъж легализирани на територията на Испания, тези мигранти след това лесно могат да се придвижат най-вече в западна Европа, няма да дойда с България... При Испания се наслагва още един момент – през тази година правителство на Педро Санчес реши да легализира нелегалните имигранти, които работят в момента в страната. Вече има 1 170 000 подадени заявления за два месеца и половина. Две трети от тези заявления са от хора не от Африка, а от Централна и Южна Америка. Така или иначе, трябва да кажем, че имигрантската политика на Европейския съюз е толкова затегната колкото е затегната политиката на най-либералната в това отношение държава членка", обясни Пламен Димитров.

Редактор "Екип на Петел",

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