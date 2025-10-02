Димо Дренчев: Вносът на евтин труд от Азия ще доведе до демографска подмяна

Снимка: Булфото

Народният представител Димо Дренчев представи декларация, с която изрази несъгласието на „Възраждане“ с предложението на правителството до 50% от работниците в българските предприятия да могат да бъдат от трети страни.

„Пред България днес стои едно предложение, което засяга не просто пазара на труда, а самото ни бъдеще като нация. Ако бъде прието, то ще отвори врата за над милион работници от държави извън Европейския съюз - Узбекистан, Турция, Киргизстан, Непал, Индия. Това не е мярка срещу недостига на кадри, а опит за демографска и икономическа подмяна на българския народ“, заяви Димо Дренчев от трибуната на Народното събрание.

По думите му, вносът на чужда работна ръка не решава проблема, а го задълбочава, тъй като местните работници се изместват, заплатите остават ниски, младите българи губят мотивация и емигрират. Данните на НСИ потвърждават, че именно младежите са най-силно засегнати, като коефициентът на тяхната заетост е спаднал с над 5 процентни пункта за последните три години, съобщават от „Възраждане“.

„България има собствен трудов резерв - десетки хиляди неактивни хора, над 120 хиляди младежи, които нито учат, нито работят, както и огромната българска диаспора от над два милиона души. Ресурс има и за съкращаване на държавна администрация. Защо държавата не инвестира в своите хора, а избира най-лесното, но и най-опасното решение, а именно внос на евтин труд?“, риторично попита народният представител.

В декларацията си Дренчев подчерта, че подобна политика крие не само икономически, но и сериозни социални и демографски рискове. „Можем ли да останем същата нация, ако половината ни работници са чужденци? Можем ли да запазим социалния мир?

Историята на Западна Европа е едно от основните предупреждения - виждаме как масовата миграция доведе до етнически енклави, социално напрежение и политическа радикализация.“ Не искаме и в центъра на София да има "no go" зони и религиозни и етнически анклави

От „Възраждане“ настояват предложението за вдигане на тавана до 50% да бъде незабавно оттеглено и квотите за внос на чужди работници да бъдат ограничени. Политическата организация предлага национална стратегия за активиране на трудовия резерв в страната, програми за връщане на българските емигранти и дългосрочни инвестиции в автоматизация и технологии, намаляване на държавните и общинските служители.

„България има избор - или ще тръгнем по пътя на евтиния чужд труд и демографската подмяна, или ще изберем пътя на националното развитие чрез собствените си хора. Нашата позиция е категорична , че България няма нужда от 50% чужденци в предприятията си, България има нужда от политика, която поставя българските в центъра. Историята ще запише имената на онези, които днес решават - или като защитници на националния интерес, или като негови предатели“, завърши декларацията Димо Дренчев.

