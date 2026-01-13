Димо Гяуров: Няма да има военна инвазия в Гренландия, няма да има и нова Ялта

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Това, което прави САЩ, е да изолира Русия от нейните съюзници - Венецуела, Колумбия, Куба, това каза по Нова нюз бившият шеф на българското разузнаване ген. Димо Гяуров. Според него целта на президента Тръмп е да осуети идеите за многополюсен свят с различни сфери на влияние.

Няма да има нова Ялта, заяви Гяуров, който смята, че САЩ няма да позволят подялбата на света между тях, Русия и Китай.

Няма да има и американска инвазия в Гренландия, допълни той. По негово мнение САЩ не са се отказали от Европа, макар президентът Тръмп да прави стряскащи изказвания. Гяуров каза също, че думите за присъствие на китайски и руски подводници и бойни кораби около най-големият остров са манипулативни.

През тази година ще продължат опитите да бъде убеден Путин, че дълга война в Украйна няма да донесе резултата, на който той разчита, каза още Гауров. Той обаче беше скептичен дали войната там ще приключи до края на 2026-а.

