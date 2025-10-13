Димо Гяуров със страшно разкритие за националната ни сигурност

Редактор: Недко Петров

Предизвакателствата и заплахите пред националната ни сигурност през последните години станаха коренно различни. Тяхното напипване, установяването на тези заплахи и преборването с тях станаха по-сложни. Това заяви Димо Гяуров.

Вижте какво се случва в Западна Европа. Летят дронове над летища, летят дронове над стратегически обекти многократно. В Полша в Германия бяха констатирани съботажни действия, бяха запалени военни поделения и граждански обекти, търговски комплекси бяха запалени. Намират се запалителни пратки в колети, които целят самолети да взривят, продължи бившият шеф на разузнаването.

Имаме ли ние способността да си противопоставим на всичко това, ако не Дай Боже се случи. Според мен – не. Още повече, че въпросните саботьори вече не са в автомобили с дипломатически номера. Въпросните саботьори могат да бъдат всеки един около нас, допълни Гауров.

Виждате, че руските служби в момента рекрутират всевъзможни хора от убеден русофил през безработен гражданин, който иска да заработи някой лев, до глупав тийнейджър, който също иска да заработи някакъв лев. Рекрутирането става през социалните мрежи. Плащането става с биткойни и е много лесно. Тези, български граждани, които бяха заловени в Лондон, са точно такива. Хора, които не са убедени русофили, но са решили да спечелят някой лев. Всеки би могъл да бъде агент и да извърши престъление срещу няколко биткойна, каза още пред Цветанка Ризова Гяуров.

