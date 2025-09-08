Димо отново в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Димо Алексиев отново в "Игри на волята". Той обаче влезе само като образ, а не реално, тъй като при представянето на единия от участниците в сезон 7, който си спечели правото за това миналата година, бе заснето и лицето на Димо, който тогава бе водещ на риалитито.

Припомняме, че от 2020 г. до сезон 6 той заедно с Ралица Паскалева водеха любимото предаване.

На 12 ноември 2024 г. в около 00:20 ч., Димо Алексиев управлява пиян лек автомобил марка „Субару” по бул. „Никола Мушанов“ в София. Спират го пътни полицаи, които след тест с дрегер установяват концентрация на алкохол в кръвта му 1.49 промила. Взимат му кръвна проба и го арестуват.

Сега на негово място е Павел Николов.

А архивните кадри от миналия сезон бяха за участието на Радостина Радева. Тогава тя участва в кастинг битка срещу Бамби, която спечели.

Радостина е на 23 години от град София. Три години се бори за участие в "Игри на волята", но завоюва това чак за този сезон.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!