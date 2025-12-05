Дино при Гала: Вече ходя, д-р Петров ми помогна

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Контузията на кръста, която стана една от причините Николай Начев - Дино да отпадне от „Игри на волята”, се оказа по-сериозна, отколкото зрителите са разбрали. Треньорът по борба гостува в „На кафе” и призна пред Гала, че едва от няколко седмици ходи нормално.

Дино разказа, че негов приятел и съотборник от племето на „Лечителите” - д-р Петров, се е погрижил изключително много за лечението му.

Той разказа, че си е ударил кръста още на третата териториална битка в сезона и след това е влачил болката до последно. „Още като видях, че ще трябва да теглим тези шейни и ми стана ясно какво ще стане”, призна той за последната си битка срещу Миро.

„Не очаквах да създам толкова приятелства в „Игри на волята”, призна борецът, който се радва на всеобщо одобрение и извън предаването.

Дино разкри, че е преживял лична драма заради участието си в най-популярния тв формат у нас. Като разбрала, че влиза в „Игри на волята”, тя го напуснала, защото не била съгласна той да отсъства толкова дълго.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!