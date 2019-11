Дионтей Уайлдър отново нокаутира Ортис

Снимка и видео: "Туитър"

Американският боксьор Дионтей Уайлдър защити световната си титла във версия Световен боксов съвет (WBC) в свръхтежката категория при професионалистите, пише Блиц.

На ринга в Лас Вегас Бронзовия бомбардировач нокаутира кубинеца Луис Ортис в седмия рунд и така продължава без загуба в своята профи кариера. 34-годишният Уайлдър вече има 43 победи (42 с нокаут) и едно равенство. За американеца това е втора победа над Ортис, след като нокаутира кубинеца в десетия рунд на 3 март 2018 г.

Според съдийските карти американецът беше изоставащ с 54:60 след шестте рунда. Той също губеше седмия рунд, но две секунди преди гонга успя да пласира хубав десен прав в главата на кубинския Кинг Конг. Това беше достатъчно. Луис Ортис падна на пода. Съдията започна да отброява, 40-годишният кубинец успя да се изправи, но това не беше достатъчно. Реферът отсъди победа за Бронзовия бомбардировач с нокаут.

Уайлдър е шестият действащ шампион с десет поредни защити на световната си титла. С 95% нокаути, той е и лидер по този показател във вечната ранглиста. Сега на американеца предстои нов мач срещу Тайсън Фюри. Мачът ще бъде през февруари. Циганският крал е единственият съперник, който Бронзовия бомбардировач не успя да победи. Двамата се срещнаха на 1 декември 2018 г. и мачът завърши наравно. Фюри също няма загуба през кариерата си – 29 победи (20 с нокаут) и едно равенство.

