Дипломат: Ако има примирие в Украйна до Коледа, то ще бъде пауза, а не край на войната

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Украйна е в по-неизгодна преговорна позиция, тъй като първо е поставена под натиск на фронта, и второ, поставена е под натиск от партньора си САЩ. Това, което се казва в това споразумение между Европа и САЩ, е, че Европа в кавички осъзнава, че Украйна е в по-неизгодна позиция.

Това заяви Любомир Кючуков.

Последният бе попитан от водещата на „Още от деня“ очаква ли примирие поне по Коледа, въпреки че Кремъл не иска да има такова, за да не даде въздух и възможност на Украйна да се прегрупира.

Не, не очаквам. Самото премирие винаги е свързано с договаряне на условия, как и какво се прави по време на примирие, и най-важно какво не се прави, дали не се прегрупират войски и така нататък. Тоест, това е резултат от преговори. Ако има такова примирие, то ще бъде пауза, а не край на войната, отговори дипломатът.

Кючуков даде и ясен отговор на въпроса близо ли сме поне до мира.

Надявам се, да, защото преговорите са геополитически между Русия и Съединените щати, а те са заинтересовани те да не се провалят, заяви по БНТ Любомир Кючуков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!