Дипломат: България не участва във войната в Иран, но се превръща в страна в конфликта

Кадър Нова Тв

Иран се превърна във водеща тема в Народното събрание непосредствено преди лятната ваканция на депутатите. Повод за политическия спор стана разполагането на американски самолети за дозареждане във въздуха в авиобаза "Безмер", както и разговорът на външния министър Велислава Петрова с иранския ѝ колега.

„Това е една война, която няма нищо общо с международното право“. Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" външнополитическият анализатор и дипломат Любомир Кючуков.

По думите му България не става участник във военните действия, но „но се превръща в страна в конфликта“.

Според Кючуков последвалият политически дебат е бил доминиран от вътрешнополитически противопоставяния, а не от реален анализ на външнополитическите последици. Той изрази мнение, че „няма българско правителство, което би отказало на САЩ“, като подчерта, че въпреки липсата на ангажимент на НАТО към този конфликт, върху европейските държави е бил упражнен сериозен политически натиск.

Той коментира и опасенията, че България може да стане страна в конфликта. По думите му това не означава непосредствена военна заплаха. „Не е опасно в смисъл, че утре ще започнат да падат бомби. Най-малкото защото Иран по никакъв начин не е заинтересован да влиза в директен военен конфликт със страни от НАТО“, посочи той.

По повод отказа на България да се присъедини към т.нар. Коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна Кючуков отбеляза, че случаите са различни. Според него тази коалиция „на практика е една структура, която заобикаля Европейския съюз и НАТО“, а в по-широк геополитически план Европа търси баланс в отношенията си със Съединените щати, пише novini.bg.

Коментирайки развитието на войната с Иран, той посочи, че първоначалните цели са останали на заден план. „Мотивите, с които беше започната войната - ядрената програма на Иран и евентуалната смяна на режима – минаха на заден план. Сега основните проблеми са други два, създадени от самата война - Ормуз и Ливан“, каза той.

По думите му бъдещето на конфликта зависи най-вече от Вашингтон.

„Продължаването на войната е в ръцете на САЩ. Но условията за мира все повече са в ръцете на Иран“, заяви Кючуков, като аргументира тезата си с влиянието на Техеран върху Ормузкия проток и световните енергийни доставки.

В разговора беше засегната и ситуацията в Газа след информацията, че е постигнато споразумение за разоръжаване на "Хамас" и преход към гражданско управление. Според Кючуков договореността е само първа стъпка и изпълнението ѝ остава под въпрос.

Дипломатът обърна внимание и на трудностите около създаването на международни стабилизационни сили, както и на липсата на достатъчно финансиране за Съвета за мир. По думите му „от заявените 17 милиарда долара към момента са събрани едва 23 милиона“, което поставя под съмнение практическата реализация на договорените мерки.

„Позитивното е, че има ангажимент от страна на всички участници това да приключи. Проблемът е, че все още не е ясно как двете страни ще успеят да съчетаят своите интереси“, каза той и допълни, че предстоящите избори в Израел също ще окажат влияние върху развитието на мирния процес. „Нищо не се случва в Близкия изток толкова бързо“, изтъкна Кючуков.

Редактор "Екип на Петел",

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