Дипломат: Културната война погуби Чарли Кърк

Дипмломат блесна с остър коментар за убийството на Чарли Кърк. Според Екатерина Поптодорова отдавна говорим за културна война, която върви в Съединените щати, и за съжаление не е само там. Поптодорова призна, че е имала повод да каже, че и в България проблемът не е толкова политически, макар че това излиза на повърхността, и трябва да бръкнем много по-надълбоко и да търсим културни причини.

Това е еманация на едно болестно състояние на обществото. Това е един процес, който е доста време, може би още от 11 септември, тъй като годишнината беше вчера, и някак симптоматично можем да се поставим тези събития. За съжаление вместо да се търсят омекотители, този сблъсък достига до тези екстремни и уродливи проявления, заяви Екатерина.

Както и да го наречем, политическо убийство, екзекуция, разстрел, това е разстрел не само на персоната. Това е разстрел на идеите, зад които застава от много млада и много ранна възраст, така че разговорът трябва да бъде не само и единствено за насилие, продължи тя.

Има друг проблем, добавящ се проблем. Това е културата на носене на оръжие в САЩ, която е единствена по рода си. Така както всички се възмущаваме на този показен разстрел, по същия начин веднага ни идват в съзнанието картини от масови разстрели на ученици, на студенти, на граждани в САЩ. Примерите са безброй, каза още в „Денят започва“ Екатерина Поптодорова.

